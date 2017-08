YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Motosiklet kullanıcılarına hayati öneriler

Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 47 yıldır motosiklet bakım ve satış sektöründe çalışan Arif Emiroğlu, yeni sürücülere hayati önerilerde bulunurken, "İlk kullanıcıların 125 cc hacimli motorla 1 yıl pratik yapıp, daha sonra kademeli olarak motor hacmini büyütmelerini ve önceleri tek başlarına, arkalarında yolcu olmadan motor kullanmalarını tavsiye ederim" dedi.

Motosiklete hevesli yeni sürücülerin bazı hataları hayati önem taşıyor. Zaman zaman yaşanan ve bazen can kayıplarına yol açan üzücü kazaların bazıları ne yazık ki kullanıcılardan ve teknik hatalardan kaynaklanıyor. Yarım asıra yakından bu sektörde çalışan Arif Emiroğlu, özellikle ilk kullanıcılara hayati önerilerde bulundu. Emiroğlu, ilk defa motosiklet kullananların tek başlarına, arkalarında yolcu olmadan kullanmalarına özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Bisiklet kullanmasını bilen, bisiklette denge sağlamasını becerebilen kişilerin motosikleti kullanabileceğini anlatan Emiroğlu, "Yaş itibarıyla 18 yaşında olanlar, küçük 125 cc hacimli motorla 1 yıl pratik yapıp, daha sonra kademeli olarak motor hacmini büyütebilirler. İlk kullananlar bir kaç ay içerisinde, tek başına kullanmaya özen göstersinler. Daha sonra arkasına sadece bir yolcu alabilir. Öndeki sürücünün vücut hareketleriyle arkadaki sürücünün vücut hareketleri aynı olması lazım. Sol viraja girerken ikisinin de sola yatmaları, sağ viraja girdikleri zaman ise her ikisinin sağa yatmaları gerekir. Arkadaki yolcu öndeki sürücünün sırtına yapışık seyahat etmeli. Bu güvenli sürüş açısından önemlidir" dedi.

Ayrıca her motorun kendisine göre bir bakım kitapçığı olduğunu anlatan Arif Emiroğlu, "Buradaki çizelgeler zamanında yapılıp ve orjinal parçalar servisler tarafından kontrol edilip takılırsa, hayati önem taşıyan aracımız bize uzun yıllar hizmet edebilir" diye belirtti.

"Kask takmadan yola çıkmak, kendi hayatını tehlikeye atmaktır"

Motosiklet sürücülerinin ekipmanlarının tam olması gerektiğine ve yola çıkmadan önce yapılması gereken kontrollere de değinen Emiroğlu, "Yola çıkmadan önce lastiklerimizin havasını, motorumuzun yağını ve yakıtımızı kontrol etmeliyiz. Bunların tam olması önemlidir. Kaskın, montun ve dirsekliğin her iki sürücüde de mutlaka olması lazım. Hava sıcak diye kask takmadan yola çıkmak, kendi hayatını tehlikeye atmaktır. Her iki sürücünün de can güvenliği için sürüş ekipmanlarının tam olması lazım" şeklinde konuştu.

10.08.2017 12:45:06 TSI

