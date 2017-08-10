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Asfalt çalışmaları sürüyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:48
Asfalt çalışmaları sürüyor
Asfalt çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlama çalışmaları Hacıyusuflar mahallesi Haydar Efendi sokakta devam ediyor.
Akçakoca halkının yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdüren Akçakoca Belediyesi, birçok alanda hizmet üretti ve üretmeye de devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünün aralıksız devam eden asfalt çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde kilitli parke, bordür yapım çalışmaları da sürdürülüyor. Mahallelerde yapılan asfaltlama ve kilit parke çalışmalarına ara sokaklar da dahil edilerek bozuk yol kalmamasına özen gösteriliyor.
Kentleşmenin en önemli ayağının yollar olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Gerçekleşen çalışmalarla Akçakoca'ya daha çağdaş ve güzel bir görünüm kazandıracağız. Hizmetlerimizi vatandaşların talepleri doğrultusunda yapmaktayız. Halkımızla birlikte onlardan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Amacımız özellikle ara sokaklarda tahribata uğrayan yolların tamamına yakınını asfalt ve parke ile buluşturmak. Asfalt çalışmamız ile birlikte eş zamanlı olarak farklı noktalarda parke döşeme çalışmalarımızda devam etmektedir" dedi.
(TT-İÇ)

10.08.2017 12:50:27 TSI
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