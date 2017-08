YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehirden dar gelirli ailelere giyim yardımı

Büyükşehirden dar gelirli ailelere giyim yardımı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü'nde daha önceden kayıtları bulunan dar gelirli 135 aileye giyim yardımı yapıldı.

2004 yılında kurulan Giyim Bankasında her yıl ortalama bin 620 kişiye periyodik olarak kışlık ve yazlık giyim yardımı yapılıyor. Hayırsever vatandaşların desteği ile 2004 yılında Büyükşehir Belediye bünyesinde kurulan Giyim Bankasında yardımlar devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü'nde kayıtları bulunan dar gelirli ailelere görevliler tarafından her ay periyodik olarak giyim yardımı yapılıyor. Her ay 135 ailenin yararlandığı giyim mağazasında yılda 1620 kişiye kışlık, yazlık giyim ve ayakkabı veriliyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile halka hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Giyim Bankasında, kurban bayramı hazırlığı başladı. Giyim bankasında daha önceden kayıtları bulunan ailelere önümüzdeki günlerde bayramlık dağıtılacak.

(AK-SD-Y)



10.08.2017 12:52:20 TSI

NNNN