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Arpaçay'da 220 adet kök kenevir ele geçirildi



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Arpaçay'da, jandarma ekiplerince, 3 kişiye ait tarla ve bahçeye düzenlenen operasyonda 220 adet kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi.

Arpaçay Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince alınan duyumlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden, E.A., A.S. ve N.T.'ye ait tarla ve bahçelere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda E.A.'ya ait tarla da 37, A.S.'ye ait bahçede 87 ve N.T.'ye ait tarlada 96 olmak üzere, boyutları 40-120 santimetre arası değişen toplam 220 adet kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 220 adet kök kenevir muhafaza altına alındı. Muhafaza alına alınan 220 kök kenevir İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yakılarak imha edildi.

(IÇ-Y)



10.08.2017 12:58:31 TSI

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