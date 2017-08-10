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Digor'da 'sağlam'raporu alamayınca memurlara hakaret etti

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:56
Digor'da 'sağlam'raporu alamayınca memurlara hakaret etti

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Digor'da Aile Sağlığı Merkezi'ne sağlık raporu almak için giden bir kişi, 'sağlam' raporu alamayacağını anlayınca görevli memurlara hakaret etti.
Olay; Digor Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli S.U., C.B. ve N.Ü. ilçeye bağlı Türkmenşen Köyü'nde ikamet eden M.E.D.'nin kendilere hakaret ve tehditte bulunduğunu beyan ederek şikayet etmeleri üzerine ortaya çıktı.
M.E.D., sürücü belgesi çıkarmak için sağlık raporu almak üzere Aile Sağlığı Merkezi'ne geldi. Görevli doktorlar tarafından muayene edildi. Doktorlar M.E.D.'ye 'sağlam' raporunun verilmeyeceğini söylemesi üzerine, M.E.D. ile sağlık memurları arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında M.E.D. görevli memurlara, hakaret ederek, "ben başka yerde yakalayıp, gerekeni sizlere yapacağım' diyerek tehdit etti.
Bunun üzerine sağlık çalışanları, şüpheli M.E.D.'den şikayetçi oldu. Hakkında 'Kamu Görevlisine Hakaret ve Tehdit' suçundan dava açılan M.E.D. ile ilgili tahkikata başlatıldı.
(IÇ-Y)

10.08.2017 12:58:43 TSI
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