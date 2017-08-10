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Elazığ'da "Oyunlarla Fen Bilimleri ve Matematiğin Eğlenceli Yüzü Projesi"



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA)-Elazığ'da, "Oyunlarla Fen Bilimleri ve Matematiğin Eğlenceli Yüzü Projesi" tanıtıldı

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından "Oyunlarla Fen Bilimleri ve Matematiğin Eğlenceli Yüzü Projesi" tanıtım toplantısı bir otelin toplantı salonunda tanıtıldı. Bulgaristan, Macaristan, Polonya ve Romanya'dan katılan eğitim kuruluşu ile birlikte hazırlanan proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 24 katılımcının 10 gün Elazığ'da olacağı belirtildi.

Özel yetenekli çocuklarla çalıştıklarını belirten Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Zafer Şaştım, "İlimiz her ne kadar coğrafi yüz ölçümü olarak küçük görünse de kentimizin içindeki geleceğimiz olan çocuklarımızın en seçmeleri bilim sanat merkezinde eğitimine devam ediyor. Geçenlerde açıklanan TEOG sınavında merkezimin büyük bir çoğunluğu ülkemizin en iyi liselerini kazandı. Bu çerçevede sadece il içinde değil, gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda başka öğrenci ve kurumlarla tanışmak öğrencilerimizin bu kurumların neler yaptığını, onlarla bilgi alışverişinde bulunmayı, analiz yapmayı amaçlayan bir misyonumuz var" dedi.

Kuruldukları yıldan beri Avrupa Birliği projeleri yaptıklarını dile getiren Şaştım, "Öğrencilerimizin bir çoğu hem ülke içerisinde hem de ülke dışında Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etti. Üçüncü hareketliliğini gerçekleştireceğimiz Avrupa Birliği Erasmus programı çerçevesinde Avrupa Birliği üyesi 4 farklı ülkeyi ağırlıyoruz. Misafirlerimiz 10 gün gibi kısa süre ilimizde olacaklar" ifadelerini kullandı.

Program halk oyunları gösterisinin yapılması ile sona erdi.

Gerçekleşen programa Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Zafer Şaştım, Kültür Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zeki Ulufer ve davetliler katıldı.

(YÖ-HİV-Y)



10.08.2017 13:10:47 TSI

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