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Yaz spor okullarında geleceğin sporcuları yetişiyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek amacıyla Uşak Belediyesi tarafından açılan Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 600 öğrenci profesyonel sporla tanıştı. Tenis, karate, futbol ve yüzme gibi spor aktivitelerinin gerçekleştiği Spor Okulu'nda profesyonel spor hayatına ilk adımı atan miniklerin hedefi geleceğin şampiyonları olmak.

2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesinin ardından yaz dönemini verimli geçirmek için Uşak Belediyesi tarafından açılan Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 600 çocuk ilk kez profesyonel spor eğitimleri aldı. 7 ile 15 yaş kategorisindeki çocukların katıldığı ve tenis, karate, futbol ve yüzme eğitimlerinin verildiği spor okullarında, minikler profesyonel eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak eğitimlerini alıyor ve yaz dönemini eğlenerek geçirme imkanı buluyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Uşak'ta düzenlenecek turnuvalarda şampiyonluk için yarışacak olan miniklerden dereceye girenlerin profesyonel spor kulüplerinin alt yapısına katılması da desteklenecek.

Çocukların hayatında sporun yer edinmesini sağlamak ve geleceğin sporcularını Uşak'ta yetiştirmek istediklerini belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, spor alışkanlığının erken yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaptı. Cahan: "Uşak'ta yüzlerce çocuk profesyonel sporla tanıştı ancak hedefimiz ilimizdeki her çocuğun hayatında sporun var olmasını sağlamak. Bu doğrultuda gerekli yatırımları yapmaktan çekinmiyoruz. Şimdilik Yaz Spor Okulları'nda tenis, karate, futbol ve yüzme gibi branşlarda eğitimler veriliyor. Hedefimiz branş sayısını artırmak ve daha çok çocuğa ulaşarak sporu sevdirmek. İnanıyorum ki yaptığımız bu yatırımların karşılığında ulusal ve uluslararası alanda kendini göstermiş, ülkesine başarılar kazandırmış gençler yetişecek ve bizim gururumuz olacaklar." dedi.

Başkan Cahan, miniklerin yaz sezonunu eğitim açısından verimli geçirdiklerini belirterek bu tür faaliyetlerin kesintisiz bir biçimde süreceğini de sözlerine ekledi.

(EÖ-İK)



10.08.2017 13:10:53 TSI

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