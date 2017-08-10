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İl Özel İdaresi Genel Sekteri Öztürk'e veda yemeği



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Emekliye ayrılan Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muhammet Öztürk için veda yemeği düzenlendi.

42 yıllık memuriyet hayatından sonra emekliye ayrılan Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muhammet Öztürk için veda yemeği düzenlendi. Bir restoranda düzenlenen veda yemeğinde kısa birer konuşma yapan Öztürk, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle emeklilik kararı aldığını söyledi.



"Tecrübe ve bilgilerini öğrencilere aktaracak"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olmanın çok zor bir iş olduğunu belirten Edirne Valisi Günay Özdemir, "Kamuda çalışan bütün hepimizin amacı sağlıklı bir şekilde emekli olmak. Aslında insan olarak normalde hayatımız boyunca emeklilik diye bir şey olmadığı düşünüyorum ve gerçekten Muhammet beyde hayatı boyunca emekli olmayacak insanlardan birisi. 41 kere maşallah, 42 yıl çalışıp yine bu bilgi birikimini üniversitede gençlerle paylaşmak için üniversitede devam edecek olan, bundan sonrada artık tecrübesi ve bilgisiyle de yeni yetişen gençlere örnek olup, onlara bilgilerini aktaracak bir hayat tarzını seçmiş. Buda gösteriyor ki aslında emeklilik diye bir seçeneğinin olmadığını gösteriyor. Çünkü insan olarak bizim görevimiz ölünceye kadar aslında insanlığa hizmet etmek, topluma hizmet etmek ve üretken olmak" dedi.



"Toplum için işinizin nasıl yaptığınız önemlidir"

Herkesin sorununu çözmeye çalıştığını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Muhammet hocayla biz meslektaşız. Aslında kader uzun bir süre sonra bizi yine benzer görevlerde bir araya getirdi ve bir arada çalıştırdı. 1997 yılında ben Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinde iken, Muhammet beyin de İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinde olması nedeniyle bir çalışma arkadaşlığımız bir hukukumuz var. Ne iş yaptığınız sizin için önemlidir ama toplum için işinizin nasıl yaptığınız önemlidir felsefesiyle, gayet uyum içerisinde sorunları çözmede ortak bir aklı kullanarak hepimizin tabii olduğu bu büyük milletin değerleri ve yetki ile imkanlarla herkesin sorununu çözmeye çalıştı" dedi.



"Sağlık sorunları nedeniyle emeklilik kararı aldım"

Emekliye ayrılan Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muhammet Öztürk ise, "Son zamanlarda sağlık sorunlarım nedeniyle emeklilik kararı aldım. 4 buçuk yıldır Edirne'de çalıştık. Çalışmalarımızda destek veren başta Eski Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından Öztürk'e plaket ve hediyeler verildi.

(AC-MEF-Y)



10.08.2017 13:17:47 TSI

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