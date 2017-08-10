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AKUT'an Koca Çınar'da deprem bilinçlendirme semineri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından 45 yaş ve üstü bireylerin yaşam kalitesini artırmak için Emek Mahallesi Zümrüt Park içine inşa edilen Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.

Son olarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Koca Çınar Yaşam Merkezi üyelerine deprem bilinçlendirme semineri verdi. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı seminerde, bilinçli hareket etmenin hayat kurtardığı vurgulandı.

Seminer sonrasında Koca Çınar Yaşam Merkezi üyeleri merak ettikleri konular hakkında sorular sorarken, AKUT ekibi bu soruları tek tek cevapladı.

(İHA-Y)



10.08.2017 13:21:45 TSI

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