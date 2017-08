YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hastanelerinin 10 yılını değerlendirdiler

- "Özel bir imtiyaz istemiyoruz ama sorunlarımızla ilgilenecek bu şehrin idari amirleri, mülkü amirleri, seçilmişleri sadece önümüzü açma noktasında bize yardımcı olsunlar"



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon Özel İmperial Hastanesi 10. kuruluş yılını geçtiğimiz günlerde düzenlenen geceyle kutlarken, hastanenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ve beraberindekiler basınla bir araya gelerek hastanenin 10. yılını değerlendirdiler.

Beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Yayla, Başhekim Dr. Cemil Bayarslan, İşletme Müdürü Hakan Sağlam ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelebi, hastanelerinin yaklaşık 500 çalışanı ile şehre önemli katkı sağladığını kaydetti. 10 yılda 3 milyon 200 binden fazla kişiye sağlık hizmeti verdiklerinin altını çizen Mehmet Çelebi "2007 yılı itibariyle açılan ve bölgenin en büyük özel hastanelerinden biri olan Özel İmperial Hastanesi sadece Trabzon'a hizmet vermekle kalmayıp Gümüşhane, Artvin, Rize, Bayburt, Giresun ağırlıklı olmak üzere bütün bölgeye hizmet vermektedir. 11 bin m2 kapalı alan ve 134 hasta yatağı kapasitesine sahip hastane 2007'den bugüne kadar geçen sürede; hem fiziki hem de kadrolaşma noktasında bir büyüme kaydetti. 2015 yılında hizmete soktuğumuz 4 bin 500 m2 ek hizmet binamız ile toplamda 11 bin m2 alanda büyümeye devam etmektedir. Günlük ortalama bin 200 hasta kapasitesine ulaşan hastanemiz 45 uzman hekim, 450 çalışanı ile bölge halkına hizmet vermektedir. 2007'den günümüze 10 yıllık istatistiki verilerimize baktığımızda 10 yılda polikliniklerimize başvuran ayakta sayımız 2 milyon 703 bin 355. Acil hasta sayımız 504 bin 916. Acil dahil toplam hasta sayımız 3 milyon 208 bin 271. Toplam vaka-ameliyat sayımız 79 bin 816. Günlük ortalama hasta sayımız bin 200. Yüzde 100 bölgesel sermaye ile 450 kişilik personeliyle ortalama bin 500-2 bin kişilik bir aileye geçim sağlayan kurumsal bir hastaneyiz. Teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı, alanında uzman hekimlerinin de bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalandığı, tanı ve tedavi amaçlı teknik donanımlı her geçen gün en üst düzeye taşımaktadır. 24 saat sağlık hizmeti sunan hastanemiz, her türlü cerrahi girişimin uygulanması için gerekli tıbbı ve tam steril ortamda ve tecrübeli anestezi uzmanlarının eşliğinde son teknolojiye göre dizayn edilmiş her türlü donanıma sahip ameliyathanelerde bölgemizde kendinden söz ettirecek açık ve kapalı tüm cerrahi girişimlere başarılı bir şekilde imza atmaktadır. 11 yataklı erişkin genel yoğun yoğun bakım (kroner) ve 10 yataklı yenidoğan ünitelerimizde hem Trabzon ilinden hem de diğer illerden gelen yoğun bakım hastaları ve riskli vakalar takip edilmektedir" dedi.



"Sayın valimizden 1,5 yıldır randevu talebimiz var ve bekliyoruz"

Çelebi, hastane olarak çok sayıda sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını kaydederken, sorunların çözme noktasında karşılaştıkları engelleri uzun uzun anlatarak önlerini açma noktasında yetkililerden anlayış beklediklerini söyledi. Hastanenin asıl hedefinin para değil hizmet olduğunu vurgulayan Çelebi şunları söyledi:

"Hastanemizin asıl hedefi hizmet, para değil. Bu anlayışla yola çıkmış kurumuz. Buralara gelirken canımızın çok yandı, çok sıkıntılar çektiğimiz dönemler oldu. Bunları kimseye yansıtmadan hep içimizde saklayarak daha iyisini nasıl yaparızı hayata geçirmeye çalıştık. Bizim fabrikamız, sanayimiz yok. Hizmet alanlarımız kısıtlı. Bu şehirde yatırım yapan bir çok kurum maddiyatını dışarıya aktarırken İmperial Hastanesi bütün imkanlarını yatırımlarını bu şehre aktarıyor. Buradan dışarıya bir kuruş gitmiyor. Onun için biz özel bir imtiyaz istemiyoruz. Ama sorunlarımızla ilgilenecek bu şehrin idari amirleri, mülkü amirleri, seçilmişleri sadece önümüzü açma noktasında bize yardımcı olsunlar. Maddi hiçbir beklentimiz yok. Hastanemizin bulunduğu konum artık yetmiyor, genişlememiz lazım. Uzun yıllar mücadele verip de çözemediğimiz bir otopark sorunu var. Biz şevkimizin kırılmasını istemiyoruz. Yaptığımız hizmet basit bir hizmet değil. Otoparkla ilgili sorunlarımızı 3-4 yıldır Trabzon'un mülki ve idari amirleriyle paylaştık. Karayollarıyla paylaştık, belediye başkanlarımızla paylaştık. Trabzon'da 500 kişi çalıştırıp Trabzon ekonomisine katkı yapan kaç tane kurum var. Biz bu şehrin valisi, sayın valimizden bir buçuk yıldır randevu talebimiz var ve bekliyoruz. Bizim şahsi bir talebimiz yok, kişisel bir beklentimiz de yok taleplerimiz kurum adına."

10.08.2017 13:21:52 TSI

