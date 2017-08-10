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Kur'an kursu öğrencileri futbolda yarıştı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:19
Kur'an kursu öğrencileri futbolda yarıştı
Kur'an kursu öğrencileri futbolda yarıştı

(Fotoğraflı)

Şükrü Sağlam
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Kuran Kursları Futbol Turnuvası maçları oynandı. Turnuvada birinci olan Doğu Mahallesi takımına kupasını Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan verdi.
Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde geleneksel hale getirilen Doğanşehir Müftülüğü yaz Kuran Kursları Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Doğu Mahallesi Camii oldu. Doğanşehir'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen yaz Kuran Kursu Futbol Turnuvası maçlarında finale Merkez Doğu Mahallesi ve Kadılı Mahallesi takımları kaldı. İki takım arasında kıyasıya yapılan mücadele sonucu Doğu Mahallesi takımı birinci oldu. Birincilik kupasını Kaymakam Memiş İnan'nın elinden alan öğrenciler, seneye daha iyi bir performans sergileyeceklerini söyledi. Kaymakam İnan ise tüm takımları kutlayarak, turnuvanın centilmence geçmesinden dolayı öğrencileri ve hocaları tebrik etti.
Camiler arası turnuvaya Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, İlçe Müftüsü Şemsettin Karcı, İlçe Spor Müdürü Osman Şen ve spor severler katıldı.
(ŞS-SD-Y)

10.08.2017 13:21:59 TSI
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