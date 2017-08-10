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Tırda çıkan yangın paniğe neden oldu

10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:22
Tırda çıkan yangın paniğe neden oldu
Tırda çıkan yangın paniğe neden oldu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'da seyir halindeki bir tırın balatalarında çıkan yangın paniğe neden oldu
Malatya-Kayseri Karayolu Darende ilçesi Aşağı Ulupınar mevkinde iş makinesi yüklü bir tırın balataları alev aldı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine büyük panik yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Erken müdahale ile yangın ucuz atlatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(CÖ-SD-Y)

10.08.2017 13:24:10 TSI
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