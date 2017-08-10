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Sandıklıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı



(Fotoğraflı)



Ali Bayar

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Sandıklıspor takımı kendi tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sandıklıspor, Teknik Direktör Ufuk Sarı nezaretinde günde iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Müdürü Nazmi Durgun, yaptığı açıklamada ''Takımımız Sandıklıspor teknik direktörümüz Ufuk Sarı ve 20 futbolcu ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımımıza 14 yeni futbolcu kardeşimiz katıldı. Geçen sezondan da 6 futbolcumuz var şu anda 20 futbolcu ile hazırlıklara başladık. İlerleyen süreçte teknik direktörümüzün raporları doğrultusunda eksik mevkilere transfer yapmayı düşünüyoruz. Kamp dönemimiz 3 etaplı olacak birinci ve ikinci etapları kendi tesislerimizde, üçüncü etabı 17/30 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapacağın. Afyonkarahisar son yıllarda futbol takımlarının tercih ettiği kamp merkezi olduğu için biz de kamp için kendi ilimizi tercih ettik. Afyonkarahisar'daki kamp döneminde 5 hazırlık maçı oynamayı planladık. Yeni sezonun tüm takımlara futbolculara ve futbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Sandıklıspor'un bu sezon hedefi şampiyon olarak 3. Lige çıkmaktır" dedi.

(AB-MET-Y)



10.08.2017 13:25:18 TSI

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