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Sağlıklı yaşlılar piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Projesi (TEBEV) Aşağısöğütönü Yaşam Köyü'nde kalan sağlıklı yaşlıları hayata bağlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin sıcak eli olan TEBEV, yardıma muhtaç ve kimsesiz olan vatandaşları bünyesine alarak onların neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Sağlık hizmetlerinden temizliğe, yaşadıkları yerlerin fiziki yapılarını iyileştirmeye kadar birçok hizmeti sunan TEBEV, belirli periyodlarda geziler de düzenleyerek deneyimli vatandaşlarımızı rutin hayatlarının dışına çıkarmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Bursa ve Konya turlarının yanı sıra Eskişehir'de de etkinlik düzenleyen TEBEV bünyesinde ve Aşağısöğütönü Yaşam Köyü'nde kalan sağlıklı yaşlılar, son olarak Sarısungur Göleti'nde düzenlenen piknikte mangal yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Belediye görevlileri tarafından piknik alanına ulaşımları sağlanan sağlıklı yaşlılar, burada piknik yapmanın tadını çıkardı. Sağlıklı yaşlılar, "Böyle geziler bizlere moral veriyor. Bu imkanı bize sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini de dile getirdi.

(İHA-y)



10.08.2017 13:26:45 TSI

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