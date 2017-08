YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ören için tarihi proje

Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - MUSKİ ve Milas Belediyesi yetkilileri, Milas'ın turistik mahallelerinden biri olan Ören'de yapımı planlanan 45-50 milyonluk kanalizasyon projesi hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen ve kurum çalışanları, Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Suat Özcan Milas'a bağlı Ören Mahallesi'nde halkla bir araya geldi. Ören'in altyapısına ilişkin geniş kapsamlı bir kanalizasyon projesi hakkında bilgi vermeyi amaçlayan ziyarette, projenin uygulanacağı belirli noktalar gezildi. Daha sonra projenin tanıtılması ve projeyle ilgili fikir alışverişinde bulunulması için yetkililer Örenlilerle toplantı yaptı.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kentlerin öncelikle sağlam bir alt yapı üzerine kurulması gerekliliğine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Ören için büyük önem taşıyan böyle bir projenin sona bağlanması ve hayata geçmesi için önemli bir gün. Kendi açımızdan bizim için öncelikle yönettiğimiz ve yaşadığımız kentlerin sağlam bir altyapı ve bunun üzerine oluşturulmuş sağlam bir üst yapıdan teşekkül etmesi gerekir. Altyapısı olmayan hiçbir yerde kalıcı bir şey yapmak mümkün değildir. Bu amaçla Ören'in bize bağlanmasından itibaren, Ören'e bir altyapı kazandırmayla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yasal mevzuat çerçevesinde Milas Belediyesi olarak yetkiler bizden alınıp Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak MUSKİ'ye devredilmiştir. Biz sizler adına MUSKİ nezdinde işlemleri ve programları takip eden ve görüşlerimizi, isteklerimizi onlara ileten kişi veya kurum pozisyonundayız. Aynı zamanda Ören'in bir sakiniyiz. Bu nedenle sizlerle benzer konumda olduğumuzu da bu anlamda ifade edebilirim. Görevde olduğumuz sürece Örenimizin altyapı sorununu mutlaka ve mutlaka çözmek istiyoruz."



Ören'de yaşayan insanların özellikle son zamanlarda altyapı sorunu nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Başkan Tokat, Ören'in güzide bir turizm imajına yakışır yatırımların gelmesinin büyük önem taşıdığını ifada etti.

"Biz buraya istiyoruz ki bir mavi bayrak alalım. Yani Ören Sahili mavi bayraklı sahiller kervanına katılsın. Bu sebeple daha böyle kapsamlı her yönüyle ele alınmış, bir proje üzerinde çalışmak, bizim de gönlümüz çok isterdi ama şu anda Ören'in durumu icabı biz çok fazla zaman kaybına tahammül edebilecek durumda değiliz." diyen Tokat, planlanan kanalizasyon projesinde revize edilecek noktalara işaret ederek şunları aktardı: "Bu projede bizim de içimize sinmeyen bazı noktalar var. Örneğin bu proje, yağmur suyu hattını içermiyor. Bu sadece kanalizasyon projesi. Buraya bir yağmur suyu hattı ilavesi gerekiyor. Ancak o dahi hem kredi açısından hem de bu işin yürürlüğe girmesi açısından bayağı bir zaman alıcı etkiye sahip oluyor. Hat var, terfi merkezleri var, arıtma tesisi var, bir bütün halinde programlanmış ama biz arazi üzerinde de proje üzerinde de incelemeler yaptık. Terfi hatları üzerinde değişmesi gereken yerler olabilir mi diye düşünüyoruz. Bizim yapacağımız bazı projelerin hayata geçmesi ve kalıcı olabilmesi için MUSKİ'nin yapacağı çalışma bizim için de önemli. Şu an için Ören'e verilebilecek en acil ve en iyi hizmetin bu altyapı sorununun çözmek olduğu bilinciyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün'e ve MUSKİ Genel Müdürümüze, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerine gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum."



Tokat'ın ardından proje hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Ören'in kanalizasyon projesi için 3 yıldır emek verildiğini belirterek, "Türkevleri ve Bozalan bölgesinde daha önce de bir defa toplantı yapmıştık. Bu Ören'de 3. toplantım. Kanalizasyon arıtma tesisi ve terfi istasyonlarının dizaynı ile ilgili ilk defa toplantı yapıyoruz. Ama bunun arkasında yaklaşık 3 senedir üzerinde durulan bir proje var. Sayın başkanın ifade ettiği gibi biz de bir altyapıcı olarak 10 numara bir proje diyemiyoruz. Ama elimizdeki olanaklarla yapabileceğimiz en iyi projelerden bir tanesi. İyileştirmeleri kendi aramızda tekrar görüştük. Bir önceki projede tekrar görüştük. Projede revizyonlar olacak. Bu proje süreci 2008-2009 yıllarında Ören Belediyesinin müraacatı ile İller Bankası tarafından yapılıyor. Bu projenin üzerinde İller Bankası onayı var. İller Bankasının onayı bir sonraki etapta bizim yararlanabileceğimiz bir boyut aldı. Bu proje iki defa revize ediliyor. Bir tanesi imar planındaki yeni gelen nüfus projeksiyonları ve yat marinanın gelmesiyle debisel anlamda arıtmanın büyütülmesi ve çapların büyütülmesi için revize ediliyor ve 2011 onaylı bir proje haline geliyor. 2011 yılında bu proje onaylanmış. Tabi nüfus projeksiyonları çok fazla değişkenlik göstermemiş. Beklenildiği üzere gidiyor. İki kademe düzenlenmiş, birincisi 15 bin nüfus yatak sayıları falan var. 42 km kanalizasyon şebekesi 2 terfi bir arıtmadan oluşuyor.

2. kademe ise 49 km kanalizasyon şebekesi, yaklaşık 4 km kollektör hattından oluşuyor. 31 Mart 2014 sonrasında ise tabi Ören Belediyemizin hudutları bir belediye sınırlarıyla teşekkül ediliyordu. Artık Muğla bir bütün. Bütün şehrin 14 bin kilometrenin tamamının planlanması lazım. Plan revizyonunda ise bize Türkevleri ve Bozalan'daki sitelerin de kanalizasyon problemleri nedeniyle oraya da bir uç bırakılmış durumda. Sadece rehabilitasyon gereken o bölge çünkü o bölgedeki sitelerimizin de sıkıntıları var malum. Çevreyi sadece ören kirletmiyor. Sahil şeridindeki hepsi bizim hepimizin hassasiyetini taşıyor. Dolayısıyla o bölgeye revizyon gerekiyor." diye konuştu.

İkinci etap sözleşmesi eylül ayında imzalanacak.

Dünya Bankası kredisinde çok hassas kriterlerin söz konusu olduğuna dikkat çeken Ülgen, "Burada kurulacak olan terfi istasyonları, daha önce birkaç arkadaşlarımızla muhtarımızla konuştuğumuzda bunların özel yapımı istendi. Özellikle bugün gittiğimiz terfi istasyonlarımızın bir tanesi Milas Belediyesi'nin biri de Büyükşehrin, ikisinin de mülkiyet sorunları yok. Dolayısıyla dünya bankası fizibilitesini sunduğumuzda karşımıza şöyle bir şey çıktı: Proje hazır. Fizibilitesini yaptık, ikinci etabında onayını aldık. Tabi şikayetlerin üzerine gidildiği zaman bu projeyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'Bu projeyi bakın tekrar. Çevre etki değerlendirmesinde bir negatifliği var mı? Revizyona gereği var mı?' dediğinden bir bilgilendirme de yapalım diye konuştuk. Çünkü bunun Dünya Bankası ikici etap sözleşmesi eylül ayında imzalanacak. Yani bu kredi onaylanıp bu işleme tesis edilecek. Bundan sonra bu işlemin geri dönüşü olmayacak." dedi.

"Dünya Bankası kredisinde çok hassaslar. Çevresel etkilere çok önem veriyorlar. Her türlü konuda çamurundan, suyundan, gazından her şeyi değerlendirerek bu işi yapıyor. Revizyonu zaten isteyeceklerdir. Biz tesisi kurduktan sonra faaliyet belgesi de alacağız. Bunun da belli bir standartı var. Dünya bankası bu konuda daha katı." diyen Ülgen, daha önce kredi kullanılan projelerden örnek vererek , Dünya Bankası'nın Ören'deki proje için kredi kullanılmasını olumlu karşıladığını söyledi.

10.08.2017

