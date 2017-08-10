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OSB ekonominin can damarı olacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Kilis Polateli-Şahinbey OSB'nin bölge ekonomisini şaha kaldıracağını söyledi.

Milletvekili Polat, AK Parti iktidarı döneminde verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini ifade ederek, yapılacak olan Kilis Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hem Kilis, hem Gaziantep için önemli olduğunu ifade etti. Polat, OSB'nin bölge ekonomisini şaha kaldıracağını belirterek, "OSB ile ilgili büyük mesafeler kat edildi. OSB'nın önündeki engelleri bir bir kaldırılıyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve bakanlarımız Kilis Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi için hem gerekli talimatları vermiş, hemde takibini yapıyorlar. Kısa süre içerisinde imar değişikliği yapıldıktan sonra arsa tahsisi yapılacak. Binlerce Kilisli hemşehrimiz bu fabrikada çalışacak. Kilis'te işsizlik kalmayacak. Ülkemiz açısından ve bölgemiz açısından Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çok önemli. Ekonomi şaha kalkacaktır. 2018 yılı içerisinde OSN'nın alt yapısı tamamlanmış olacak" dedi.

Polat, AK Parti'nin her zaman verdiği sözlerin arkasında durduğunu, yapamayacağı hiçbir sözü vermediğini, aynı anlayış ile çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(MAD-SD-Y)



10.08.2017 13:28:20 TSI

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