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Kırşehir Belediyespor'dan transfer atağı



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediyespor, Bal liginde forma giyen dört oyuncu ile prensipte anlaştı.

Kırşehir Belediyespor'un resmi hesabından yapılan açıklama da 4 oyuncu ile anlaşmaya varıldığı bilgisi verildi.

Arabanspor'da forma giye file bekçisi Ümit Kurt, Akçaabatspor'da forma giyen Tugay Tiryaki, Somaspor'da forma giyen Murat Çağlar, Mustafa Burak Karayar, Abdullah Sönmez ile anlaşmaya vardı. Takımın Belediye bünyesine geçmesinin ardından Güneykent Tesislerinde de yenileşme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

(EÖ-SK)



10.08.2017 13:29:58 TSI

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