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Vali Şimşek ve Milletvekili Kavaklıoğlu'dan Baba Halisdemir'e ziyaret



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Baba Halisdemir yaşlılığa bağlı hastalanması nedeniyle Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vali şimşek ve Milletvekili Kavaklıoğlu, baba Halisdemir'i ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundular. Hastanenin Başhekimi Necati Sarı'dan bilgi aldılar.

(YE-SK)



10.08.2017 13:30:24 TSI

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