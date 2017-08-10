ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Şimşek ve Milletvekili Kavaklıoğlu'dan Baba Halisdemir'e ziyaret

10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:28
Vali Şimşek ve Milletvekili Kavaklıoğlu'dan Baba Halisdemir'e ziyaret
Vali Şimşek ve Milletvekili Kavaklıoğlu'dan Baba Halisdemir'e ziyaret

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Baba Halisdemir yaşlılığa bağlı hastalanması nedeniyle Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vali şimşek ve Milletvekili Kavaklıoğlu, baba Halisdemir'i ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundular. Hastanenin Başhekimi Necati Sarı'dan bilgi aldılar.
(YE-SK)

10.08.2017 13:30:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni Niğde Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapımı hızla devam ediyor
YEREL

YENİ NİĞDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR
Niğde'de Efendibey TOKİ'de 31 kişi ev sahibi oldu
YEREL

NİĞDE'DE EFENDİBEY TOKİ'DE 31 KİŞİ EV SAHİBİ OLDU
Niğde Belediyespor'un yeni hocası Ahmet Yavuz oldu
YEREL

NİĞDE BELEDİYESPOR'UN YENİ HOCASI AHMET YAVUZ OLDU
Otomobil bisikletli adama çarptı
YEREL

OTOMOBİL BİSİKLETLİ ADAMA ÇARPTI