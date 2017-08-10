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MİODER'den Bakan Elvan'a ziyaret

- MİODER Başkanı Gül Akyürek:

- "Yeni OSB istihdam kapısı olacak"



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MERSİN (İHA) - Mersin İhtisas Organize Sanayicileri Derneği (MİODER)'nin öncülüğünde hayata geçirilen Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nde sona gelinirken, Dernek Kurucu Başkanı Gül Akyürek ve müteşebbis heyeti Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı ziyaret ederek OSB hakkında bilgi verdi.

"Yeni OSB bölge yatırımlarını da arttıracak"

Akyürek, Tarsus'ta kurulacak olan Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin özellikle ilçede büyük bir istihdam oluşturmasını beklediklerini vurgulayarak, "Sanayi bölgemiz, işsiz gençlerimize iş kapısı olacak. Tarımsal vasfı olmayan ve tamamı hazineye ait olan arazimize Organize Sanayi Bölgesi kurarak hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak. Yeni OSB'miz Çukurova Bölgesine yapılan yatırımları da artıracak. Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

OSB yönetimi olarak ülkeye yabancı sermaye gelmesini çok önemsediklerini belirten Akyürek, "Mersin'in tarımsal endüstri umuduna dönüşen OSB'mizde 5 bin kişilik istihdam yaratmak hedefindeyiz. Ayrıca Adana, İskenderun, Mardin ve Gaziantep'ten gelen yatırımcılarımızın yanı sıra yabancı yatırımcıların da iştirakiyle sözünü ettiğimiz bu istihdam rakamına ulaşmayı öngörüyoruz" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesinin, 730 bin metrekare genişleme alanı ile birlikte toplamda 1 milyon 420 bin metrekarelik alanda hizmet vereceğini kaydeden Akyürek, "Mersin'e 30, Adana'ya 35 kilometre uzaklıkta olan arazimiz, bölgesel havalimanına ise sadece 15 kilometre uzaklıkta ve yüzde 99.8'i hazine arazisi" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin tarımsal ürün işleme ve gıda üzerine üretim yapan sanayicilerin yatırımlarını Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde toplayarak, daha düşük maliyetle daha etkin üretim yapmalarını sağlamak, verimliliği artırmak, kalite odaklı ürün arzı sürdürülebilirliği kavramını hayata geçirebilmek olduğunu söyleyen Akyürek, "Üyelerimizin sinerjisiyle yurt içi ve yurtdışı pazarlarda var olmaları ve rekabet edebilmeleri için ortam oluşturmak, bölge ve ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamak da önceliklerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 8 bakanlık, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden oluşan 35 kişilik yer seçimi komisyonunun ilçeye gelerek inceleme ve araştırmalarda bulunduklarını belirten Akyürek, sözlerini şöyle tamamlandı; "MİODER yönetimi ve OSB ekibiyle bir toplantı yapıldı. Komisyon üyeleri daha sonra kurulması planlanan arazi ile alakalı görüşlerini belirttiler. Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için bugüne kadar çaba sarf eden başta Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a, üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Ziyarette Başkan Akyürek'e, müteşebbis heyeti üyeleri Rasim Narin, Zeynep Aysalar, Mehmet Şimşek, Yahya Kassap, Mert Baş ve Rabie Bakarakı eşlik etti.

(HSK-Y)



10.08.2017 13:42:20 TSI

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