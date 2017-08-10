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Vali Kaban, İtalyan kazı ekibini ağırladı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:47
Vali Kaban, İtalyan kazı ekibini ağırladı
Vali Kaban, İtalyan kazı ekibini ağırladı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kazı çalışmalarını yürüten İtalyan heyet, Malatya Valisi Ali kaban'ı ziyaret ederek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi.
Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nün Kazı Başkanı ve Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Marcella Frangipane, ekibinde yer alan Prof. Dr. Gian Maria Di Nocera ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Levent İskenderoğlu ile birlikte Vali Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Frangipane ve Prof. Dr. Di Nocera, kendilerini kabullerinden dolayı Vali Kaban'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Frangipane, 41 yıldır Aslantepe kazılarına katıldığını, buranın dünya çapında öneme sahip bir yer olduğunu, Anadolu'nun ilk kent devletinin burada kurulduğunu ve böylelikle devlet olgusunun burada doğduğunu belirterek çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi verdi.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İskenderoğlu yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın UNESCO'ya müracaatı ve Dünya Miras Merkezi'nce gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Aslantepe'nin Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandığını hatırlattı.
Vali Kaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Arslantepe Höyüğü hakkında vermiş oldukları bilgiler için Prof. Dr. Frangipane ve beraberindekilere teşekkür etti.
(MT-SD-Y)

10.08.2017 13:50:21 TSI
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