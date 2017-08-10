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Yetimlere itfaiye eğitimi

- Şehitkamilli öğrenciler hem eğlendiler hem bilgilendiler



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören yetim çocuklar, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliği ile İtfaiye Daire Başkanlığını gezerek, hem eğlenip hem bilgilendi.

Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören yetim çocuklar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Yetim çocuklar, ziyaret ettikleri itfaiye biriminde Eğitim Amiri Fuat Yılmaz'dan itfaiye hakkında teorik bilgiler, itfaiyenin yaptığı işler, yangın olaylarının meydana gelmemesi için alınacak tedbirler, yangın başladığında itfaiyenin aranması ve ilk müdahalenin yapılması, yangın söndürme cihazlarının kullanılması ve dumanlı ortamlarda insan kurtarma yöntemleri ayrıntılı olarak bilgiler verdi. Eğitim Amiri Fuat Yılmaz'ın yakından ilgilendiği çocuklara, yangın müdahale donanımları da tanıtıldı. Yangın söndürmede kullanılan araçlara binen öğrenciler hem eğlendi hem de bilgilendi.

Aldığımız eğitimlerle belki bir hayat kurtaracağız

Almış oldukları eğitimlerin kendileri açısından olumlu geçtiğini dile getiren Dicle Öner, "Bugün hocalarımızla birlikte İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek, itfaiyenin yapmış olduğu hizmetler hakkında bilgi aldık. Yangın anında neler yaptıklarını detaylı bir şekilde öğrendik. Yangına ilk müdahale hakkında neler yapmamız gerektiklerini öğrendik. Herhangi bir yerde yangın çıktığında ilk olarak 110 itfaiyeyi aramamız gerektiğini öğrendik. Yangın dışında diğer arama ve kurtarma hizmetlerinin de itfaiye ekipleri tarafından yapıldığını öğrendik. Hangi itfaiye aracının hangi hizmeti yaptığı bilgisini aldık. Almış olduğumuz bilgilerle, bizlerde daha dikkatli davranacağız. Yangın çıktığında veya bir kurtarma operasyonu olduğunda hemen itfaiye ekiplerine haber vereceğiz. Bu eğitimler hayatımız boyunca hafızalarımızda yer edinecek. Aldığımız eğitimlerle belki bir hayat kurtaracağız. Bu tür eğitimlerin de sık sık yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

(SD-Y)



10.08.2017 13:51:04 TSI

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