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Fadıloğlu, gençlerle badminton oynadı

- Şehitkamil'de tesisler 365 gün sporcuları ağırlıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2017 Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği badminton spor okulunu ziyaret etti. Genç raketlerle maç yapan Başkan Fadıloğlu, antrenman sonrasında antrenör ve sporcularla branş özgü çalışmalarla ilgili uzun süre sohbet etti.

Genç yaştaki öğrenciler ile 10 binin üzerinde çocukların eğitim gördüğü 2017 Yaz Spor Okullarında badminton branşındaki sporcular Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu kortlarda misafir etti. Genç raketlerle badminton oynayan Fadıloğlu, çekişmeli geçen maçların ardından yaş gruplarına göre çalışmaların gerçekleştirildiği diğer kortları ziyaret ederek, teknik adamlardan sporcu öğrencilerin teknik, fiziksel ve sosyal gelişimleri hakkında bilgiler aldı. Antrenman sonrasında sporcularla yakından ilgilenen Fadıloğlu, tenis oyun grubundan olan badminton branşının verdikleri desteklerle kısa sürede okullarda yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti genç raketlerle paylaştı.

Genç raketler artık şampiyonluklara uzanıyor

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki sportif tesislerin 365 gün boyunca sporcuların hizmetinde olduğunu verilen eğitimler neticesinde tesislerden birçok şampiyon sporcu çıktığını ifade eden Fadıloğlu, "Spor salonlarımız, futbol sahalarımız, yüzme havuzlarımız, doğa sporları ve satranç merkezlerimiz yıl boyu sporun ve sporcularımızın hizmetinde. Yıl içerisinde sporcularımızın fiziksel, mental ve sosyal gelişimi adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yaz spor okullarımızda 8 farklı branşta 10 binin üzerinde öğrencimiz yaz spor okullarında eğitim görüyor. Bu branşlar içerisinde son yıllarda büyük gelişim gösteren badminton branşına da sporcularımızın büyük ilgisi var. Tenis oyun grubu oyunları arasında yerini alan ve salonda keyifle uygulanabilen badminton branşı antrenmanlarında genç raketlere keyifle eşlik ettim. Branşın gelişimi adına spor okulu çalışmalarının yanı sıra yıl içerisinde farklı vesilelerle şampiyonlar düzenliyor, sporcularımıza elimizden geldiği kadar sportif malzeme desteği sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde badminton branşında lisanslı sporcu sayısı her geçen gün artış gösterdi. Antrenmanların yapıldığı Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde artık bölge ve Türkiye şampiyonalarında şampiyonluklar elde eden, ödül kürsülerinde madalya sevinci yaşayan sporcularımız var. Genç raketlerin kısa bir sürede şampiyonluklara uzanması bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen tüm antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Sporcularıın gelişimini yakından takip ediyoruz"

Şehitkamil Belediyesi 2017 Badminton Yaz Spor Okullarıyla ilgili bilgiler veren badminton antrenörü ve branş il temsilcisi Ziya Koyuncu, sporcuların fiziksel ve sosyal gelişimini yakından takip ettiklerini belirtti. Koyuncu, "Şehitkamil Belediyemizin sunduğu imkanlarla branşımız artık geniş öğrenci kitlelerince sevilen ve ilgi gösterilen bir hal aldı. Elbette bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarının desteğin çok büyük. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinden artık Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri elde eden sporcularımız çıkıyor. Yoğun tempoda devam eden antrenmanlar sonrasında sporcularımızın sosyal ve fiziksel gelişiminde yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(SD-Y)



10.08.2017 13:52:35 TSI

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