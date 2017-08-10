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Van'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Gürpınar karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada, toplam 10 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilerek gözaltına alınan H.G. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır" denildi.

(MSA-Y)



10.08.2017 13:54:28 TSI

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