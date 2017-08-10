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Yalova valiliği örnek oldu

- Bu sefer kesilmedi söküldü



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova Valiliği örnek bir uygulamaya imza attı. Valilik bahçesinde yapılacak düzenleme için kaldırılması gereken ağaçlar, yerlerinden sökülerek başka bir yere nakledildi.

Ağaç kesimleri ile gündeme gelen Yalova bu defa örnek bir uygulamaya ev sahipliği yaptı. Yalova Valiliği Bahçesinde, İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkılan düzenleme çalışmasının startı verildi. Bu çalışma kapsamında valilik bahçesinin Cengiz Koçal Caddesi tarafında yer alan ağaçların da kaldırılması ihtiyacı doğdu. Bunun üzerine Yalova Valiliği devreye girerek, Kocaeli ilinden ağaç sökme makinesi talep etti. Kocaeli'den getirilen makine akşam saatlerinde valilik bahçesindeki ağaçları tek tek yerinden çıkarttı. Gövdesi ve kökleri korumaya alınan ağaçlar belirlenen noktalara edilerek dikildi.

Ağaçların bulunduğu yerdeki toprağın da tahlili yapıldı. Yalova Valiliği bahçesindeki ağaçların kesildiğini haber alan çevreciler ise gece olay yerine geldi. Ancak kesim yapılmadığı ve ağaçların makinelerle sökülerek uygun şartlarda nakledildiğini gören çevreciler derin bir nefes aldı.

(SÇ-MŞ)



10.08.2017 14:00:54 TSI

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