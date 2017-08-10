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Darıca'da Karslılar sahne aldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:00
Darıca'da Karslılar sahne aldı
Darıca'da Karslılar sahne aldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda sahne alan Karslılar Derneği gecesine on binlerce vatandaş adeta Darıca sahile akın etti.
Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Kars Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Dekanı Prof. Dr. Vedat Baran, Kars spor Başkanı Muharrem Yıldız, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, ilçe protokolü, muhtarlar, dernek başkanları ve binlerce vatandaşın katıldığı gecede Kars kültürünün ne güzel örnekleri sergilendi.
Aşıkların atışması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Darıca Karslılar Dernek Başkanı Nevzat Aytekin, kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Böylesine güzel bir programda kültürleri buluşturan birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştiren Darıca Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.
Programda vatandaşların sevgi gösterileri atında sahneye gelerek konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise protokol üyeleri ve vatandaşları selamlayarak, "Kafkaslardan esen bir rüzgar, Anadolu'nun doğu kapısı, serhat şehrimiz Karslılar programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şehitler, Gaziler, Tabyalar ve Menkıbeler diyarı adına türküler yapılan, dizeler dizilen, Azerisiyle, Terekemesiyle, yerlisiyle, Kürtüyle, Türkmeniyle, Serhat şehrimiz olan Kars'tayız bu akşam. Sözlü aşık geleneğinin temsilcileri, Rahmetli Murat Çobanoğlu ve Mevlüt İhsani ile Karstayız bu akşam. Zengin ve renkli mutfağı, kazı, kesme çorbası, ketesi, haşılı, kaşarı, çeçili, tulumu ve kara kovan balı ile bir lezzet durağıdır Kars. Kafkasya'nın hürriyet güneşi, Şeyh Şamiliyle hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa diyen, Kafkas dansları ile halkoyunları ile kendine has kültürü ve mert ve sıcakkanlı insanları gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" ifadelerini kullandı.
Programda kısa birer selamlama konuşması yapan AK Parti Kocaeli Milletvekilli İlyas Şeker, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta şehirleri ve kültürleri buluşturan bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen başta Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak olmak üzere herkese teşekkür etti. Başkan Karabacak ve Kars dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine birer plaket takdim edildi.
Yöresel sanatçıların yanı sıra programda sahne alan aşıklar söyledikleri yöresel Türküler ve atışmalarla aşıklık geleneğini Darıca da yaşattılar. 41 Dans Sanat Akademisi Kars Kafkas Ekibi'nin folklör gösterileri vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
(UK-İÇ)

10.08.2017 14:03:19 TSI
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