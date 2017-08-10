Kebap bacasında yangın
(Fotoğraflı)
Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de bir lokantadaki kebap ocağının bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kent merkezindeki lokantanın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyürken iş yerinde bulunan müşteriler yaşadıkları kısa paniğin ardından tahliye edildi.
Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken fotoğraf çekmek isteyen meraklı kalabalık yüzünden zor anlar yaşadı.
Söndürme ve soğutma çalışmalarının bitmesinin ardından lokantada maddi hasar meydana geldi.
(RSL-Y)
10.08.2017 14:05:00 TSI
NNNN