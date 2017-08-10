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Yozgat'ta sokakta çalışan çocuklar için protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları arasında sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar için protokol imzalandı.

Sokakta çalıştırılan çocukların eğitim, rehabilitasyon ve topluma kazandırılması amaçlanan protokol, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde imzalandı.

Türkiye'deki çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının önemli çalışmaları olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli,"Bugün Türkiye'de 50 bin civarı sokakta dilendirilen, çalıştırılan sokakta yaşamını devam ettiren çocuk var. İlimizde de rastlanan özellikle cami önlerinde bazen ışıklı kavşaklarda bu çocuklarla karşılaşıyoruz. Bu çocukların da diğer akranları gibi yaşamlarını devam ettirmesi için Yozgat Valiliğimiz başta olmak üzere il müdürlüğümüzün amaçları arasındadır" dedi.

İmzalanan protokol ile birlikte çocuklar için mobil ekip kurduklarını anlatan Neşeli,"İmzalanan protokol ile çocuklar için önleyici çalışmalar yapıp riskleri ortadan kaldırarak güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışacağız. Derneklerle çalışmalar yürüteceğiz. Mobil ekip oluşturduk. Emniyetin, zabıtanın ve sosyal hizmet merkezinin bir arada bulunduğu bir ekip oluşturduk. Bu ekiplerimiz farklı zamanlarda gelen ihbarları değerlendirip hem bu çocukları çalıştırıldıkları, dilendirildikleri yerden alacak hem de o çocukların oraya gelme nedenlerini araştırıp çözüm üretecek" şeklinde konuştu.

Çocuklar için gerçekleştirilecek uygulamanın sadece Yozgat merkezde değil tüm ilçelerde gerçekleştirileceğini ifade eden Neşeli,"Sokakta çalıştırılan çocuklar ekiplerimiz tarafından ilk defasında aileye verilmesi şartıyla ikinci defasında uyarılması, üçüncü defasında tekrar çalıştırılıyorsa kabahatler kanununa göre ceza kesilmesi gerek görüldüğü anda ise sosyal hizmet kuruluşlarına çocuklarla ilgili kuruluşlara yerleştirme işleminin yapılmasına dair yazıyı tüm 13 kaymakamlığa ile belediye başkanlıklarına ve cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi amaçlı ilettik. Bundan sonra çocuklarla ilgili birilerinin ihmal ve istismarını kabul etmeyeceğimizi, çocuklarına daha şefkatli davranmalarını ailelerden isteyeceğiz. Zorlanırlarsa mutlaka sosyal yardımlardan faydalanmaları ve nerelere başvuracakları konusunda kendilerine rehberlik edeceğiz" diye konuştu.

(BMG-UY-Y-)



10.08.2017 14:11:14 TSI

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