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Milas'ta muhtarlar sorunlarını aktardı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:09
Milas'ta muhtarlar sorunlarını aktardı
Milas'ta muhtarlar sorunlarını aktardı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Kaymakam Eren Arslan'ın koordinasyonu ve başkanlığında toplanan kurum amirleri, muhtarların mahallelerindeki sorunlarını, taleplerini dinledi. Kaymakam Arslan, muhtarların aktardığı sorunların takipçisi olacağını belirtti.
Ayda bir defa yapılan "Muhtarlar Toplantısı", Milas Halk Eğitimi Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Mahallelerdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi amacıyla muhtarlar ile konunun muhatabı kurumların bir araya gelmesi için düzenlenen toplantı Kaymakam Eren Arslan'ın koordinasyonu ve başkanlığında yapıldı.
Milas Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda düzenlenen ağustos ayı muhtarlar toplantısına; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanvekili Zeynep Mat, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas İlçe Jandarma Komutanvekili Jandarma Üsteğmen Süleyman Bahadır İyilikci, Milas Belediye Özel Kalem Müdürü Salim Tanış, Fen İşleri Müdürü Okan Koban, MUSKİ Milas Şubesi Müdürü Güray Emiroğlu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Ali Parlu, Oktay Çelik, Taci Yavuz, Milas Mal Müdürü Güliz Akat, Milli Emlak Müdürü Mustafa Karanfil, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Ergun Kırova, Milas Tapu Müdürü Yaşar Yılmaz, 75.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukcuoğlu, Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ebru Özuslu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran ,Türk Telekom Müdürü Birol Avcı, ADM Sorumlusu Serkan Öztürk, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda bir önceki ayda ele alınan konulara değinilerek gelinen nokta ve sonuçlanan işler hakkında istişare edildi.
Daha sonra ise Kaymakam Arslan, toplantıda hazır bulunan mahalle muhtarlarına söz vererek sorumlu bulundukları mahalleleri ile ilgili sıkıntılarını kurum müdürlerine aktarmalarını istedi. Mahalle muhtarlarının dile getirdikleri dilek ve öneriler kurum müdürleri tarafından not alındı.
Kaymakam Arslan ise yaptığı konuşmada: "Sevgili arkadaşlar mahalleniz ile ilgili dile getirmiş olduğunuz dilek ve temennilerinizin birebir takipçisi olacağım. Yalnız bazı işler anında sonuca ulaşırken bazı işlerin sonuca ulaşması zaman alacaktır. Ama hiç şüpheniz olmasın mahallelerinizle ilgili sorunların sonuca ulaşması için sonuna kadar takipçisi olacağım." diye kaydetti.
Toplantı, görüş bildirimlerinin ardından son buldu.
(DL-MB-Y)

10.08.2017 14:11:23 TSI
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