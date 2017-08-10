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Milas'ta yol çalışmaları hızlandı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:10
Milas'ta yol çalışmaları hızlandı
Milas'ta yol çalışmaları hızlandı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilit parke ve oyun parkı yapım çalışmalarını yaz sezonunda da devam ettiriyor.
Kırsal mahallelerde yürüttüğü sathi asfalt ve roadmix kaplama çalışmalarının yanı sıra kilit parke döşeme işine hız veren Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını Kızılcayıkık Mahallesi'nde sürdürüyor. Tüm ara sokaklara kilit parke taşı döşeyerek, mahalle içi yolları daha modern hale getiriyor.
Milas Belediyesi ayrıca kırsal mahallelere yeni parklar kazandırmaya da devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Milas genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve bunların yanı sıra yeni parkların yapımı devam ediyor. Müdürlük ekipleri son olarak Milas'ın turistik mahallelerinden olan Kıyıkışlacık Mahallesi Zeytinlikuyu mevkiine yapılan yeni park ile çocuklara yeni oyun alanı oluşturuldu.
Yapılan çalışmaları değerlendiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Kilit parke taşı döşenen mahalle içi yollarımızı daha güvenli ve modern hale getiriyoruz. Alt yapısını uygun hale getirdiğimiz yollarımızda da sathi asfalt kaplama çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.Ayrıca park ve çocuk oyun alanı olmayan mahallelerimizde de çocuklarımızı unutmuyor onlara yeni oyun alanları kazandırıyoruz. Kış ayları öncesi tüm mahallelerimizde sorunları çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
(DL-MB-Y)

10.08.2017 14:12:08 TSI
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