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Gençler, Tarsus Gençlik Kampından memnun



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tarsus Gençlik Kampı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Öğrencilerin bir arada yaşama duygusunu pekiştirmek, yeni arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak, eğitmek, spor yaptırmak, doğa ve takım ruhunu eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri için Tarsus Doğa Gençlik Kampında gerçekleştirilen gençlik kampına katılanlar,r hem eğleniyor hem öğreniyor. Kampa katılan öğrenciler dart, futbol, masa tenis, bocce ve voleybol etkinliklerinden sabah sporuna, gezilerden yarışmalara kadar pek çok eğlenceli aktiviteyi uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriyor. Kampa sabah sporu ile başlayan öğrenciler, birlikte yapılan kahvaltının ardından düzenlenen etkinlikler ve gezilerin yanı sıra eğitici ve öğretici filmler izlerken, çevre farkındalığını kazanmak adına çevre temizliği gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerin vakitlerini etkili ve eğlenceli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayan kamp, onların bir arada yaşama ruhunu pekiştirirken, düzenlenen gezilerle Mersin tarihini yakından tanıması sağlanıyor. Tarsus Gençlik Kampında 1. dönemden itibaren 200 öğrenci kamp yapma fırsatı bulurken, her yıl kampa katılmak isteyen öğrenci sayısı giderek artıyor. Ailelerin de çocuklarını gönül rahatlığı ile gönderdiği kamp sonunda öğrenciler birbirlerinden ayrılırken zor anlar yaşıyor. Çocuklarını her yıl kampa göndermek istediklerini söyleyen aileler kamptan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetten dolayı teşekkür ediyor.

Çavuşlu Ortaokulunda altıncı sınıfta eğitim gören ve gençlik kampına ilk kez katılan Serhat Genç, "Ben okulda da izcilik yaptığım için bu kampa gelmek istedim. Kampta yeni arkadaşlarımız oluyor ve çok eğleniyoruz. Arkadaşlarla oyunlar oynuyor, denize gidiyor ve çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Ben bu kampa ilk kez geliyorum. Bu kamp benim için çok eğlenceli oldu. Kampı ve arkadaşlarımı çok sevdim, çok güzeldi. Bugün Mersin'in birçok tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Mesela ben daha önce de hayvanat bahçesine gitmiştim ama bugün daha çok eğlendim" dedi.

İzci olduğunu ve bu kamp sayesinde izciliğini daha çok geliştirme fırsatı bulduğunu söyleyen Öykü Özkan ise "Bu kampa eğlenmek için geldik. Ben izciyim ve izciliğimi bu kampla geliştirmek istiyorum. Buradaki arkadaşlarla çok eğleniyoruz. Voleybol, futbol, gibi oyunlar oynuyoruz. Akşamları şarkılar söyleyip, bilmece oyunu oynuyoruz. Birçok şey yapıyoruz burada. Bu kampa bir daha gelmek istiyorum. Burhanettin Kocamaz Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tarsus Kampı sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini söyleyen 6. Sınıf öğrencisi Nila Dila Bahar da "Bu kampa arkadaş edinmek ve kamp hayatını öğrenmek için geldim. Burada çok eğleniyorum ve Mersin'de daha önce görmediğim tarihi yerleri ve mağaraları bu kamp sayesinde görüyorum. Ben ilk kez ailemden ayrı kalıyorum ve ailem olmadan bir şeyler yapmayı bu kamp sayesinde öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

6. dönemi başlayan kampın 7. dönemi 14-19 Ağustos arası 12-16 yaş kız öğrenci gruplarını, 8. dönemi 21-26 Ağustos 12-16 yaş karma öğrenci gruplarını, 9. dönemi 5-9 Eylül arası engelli öğrencileri ve engelli olmayan öğrenci gruplarını, 10. dönemi 11-15 Eylül engelli bireyler karma öğrenci gruplarını ağırlayacak.

(KRY-Y)



10.08.2017 14:18:21 TSI

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