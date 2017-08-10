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Cihanbeyli Belediyesinden "Hoşgeldin bebek" projesi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:16
Cihanbeyli Belediyesinden "Hoşgeldin bebek" projesi
Cihanbeyli Belediyesinden "Hoşgeldin bebek" projesi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi bu yılda "Hoş geldin bebek" projesine devam ediyor.
Cihanbeyli Belediyesinin 2014 yerel seçimlerin kazanılması ile birlikte başlattığı proje 2017 yılında da devam ediyor. Cihanbeyli Belediyesi, ilçede yeni doğan her bebeğe "Hoş geldin bebek" projesi kapsamsında, Başkan Mehmet Kale'nin ağzından yazılan mektubun da yer aldığı 32 parçadan oluşan hastane çıkışını hediye ediyor. Kampanya başladığı zamandan bu yana yaklaşık 700 bebek Cihanbeyli Belediyesinin hediyeleriyle hayata merhaba diyor.
Proje kapsamında anne ve bebeklerinin ihtiyaçlarının yer aldığı "Yeni Doğan Seti", "Mektup" ve farklı hediyeler klinikte yatan annelere sosyal proje birim sorumlusu bayan çalışanlar tarafından veriliyor. Proje kapsamında Cihanbeyli Devlet Hastanesinde doğan bebeklere de çeşitli hediyeler verildi.
Cihanbeyli'yi geniş bir aile olarak gördüğünü dile getiren Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, "Biz ailemize her yönden sahip çıkıyoruz. Bu büyük aileye yeni katılan her çocuk bizim çocuğumuz ve onlar için hazırladığımız Hoş Geldin Bebek paketlerini ailelerine teslim ediyoruz. Gelecek neslimizin sağlıklı ve mutlu yaşamaları için bütün gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Proje kapsamında ziyaret edilen aileler, bu özel günlerde Cihanbeyli Belediyesinin yanlarında olduğu için mutluluklarını dile getirerek teşekkür etti.
(AH-Y)

10.08.2017 14:19:02 TSI
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