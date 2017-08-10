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Tarihi Cizre Çarşısı yenileniyor



(Fotoğraflı)



ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesince, ilçenin tarihi çarşısı olan Eski Çarşı'da sokak sağlıklaştırma projesi çerçevesinde restorasyon çalışması başlatıldı.

Cizre Belediyesince başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kentin en köklü çarşılarından biri olan Eski Çarşı'da yenileme çalışmalarına başlandı. Tarihi çarşıda müşteri yoğunluğu düşüşte olduğunu tespit eden belediye, çarşıyı canlandırmak için kolları sıvadı. İlk etapta görüntü kirliliğine neden olan eski brandalar ve çatıların sökülmesine başlayan ekipler, daha sonra altyapı, aydınlatma, çelik sundurma, bazalt taşları, Arnavut kaldırımı, elektrik tesisatın yer altına alınması ve dükkanların giydirme işlemlerini yapacak. Eski Çarşı'nın içindeki boş meydanın üstü tamamen çelik branda ile kapanacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra çarşı daha güzel ve daha modern bir görünüme kavuşacak.

(İHA-MP-Y)



10.08.2017 14:21:00 TSI

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