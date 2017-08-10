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Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Ali Benli:

- "Ayrımcılığa davetiye çıkaran mülakatlara son verilmeli"



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Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Ali Benli, 3-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen okul müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı mülakatları ile ilgili olarak Milli Eğitim İl Müdürlüğüne yazdıkları detaylı bilgi talebine yanıt verilmemesini eleştirdi.

Liyakat ve kariyeri esas alan yönetmelik çıkarılmalı

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube il binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Şube Başkanı Ali Benli, 3-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen okul müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı mülakatları sınavlarına dair, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı atıf yapılarak, Milli Eğitim İl Müdürlüğünden detaylı bilgi talebinde bulunduklarını, ancak üzerinden geçen zamana rağmen kendilerine herhangi bir yanıt verilmediğini savundu.

Mülakat sonuçları açıklandıktan sonra, başka bir eğitim sendikasının kamuoyuna yaptığı açıklamaların, mülakatlarda şaibe olduğu düşüncesini uyandırdığını dile getiren Başkan Ali Benli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, söz konusu bilgi talebine olumlu ya da olumsuz yanıt vermemesinin, şaibe şüphelerini güçlendireceğine değindi. Mülakatlarda ayrımcılık ve ötekileştirmeye karşı olduklarının altını çizen Başkan Ali Benli, liyakat ve kariyeri esas alan bir yönetmeliğin çıkarılmasının tek çare olduğunu sözlerine ekledi.

(SK)



10.08.2017 14:21:07 TSI

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