Siirt Heyeti Ulaştırma Bakanı Aslan'la görüştü
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik başkanlığındaki Siirt heyeti, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan'ı Ankara'da ziyaret ederek, Siirt'e uçak seferlerinin yeniden başlatılması talebinde bulundu.
Heyette, Siirt Valisi Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti MKYK Üyesi Ethem Sancak, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu yer aldı. Heyet, Siirt'e uçak seferlerinin başlatılmasının yanı sıra Siirt'in karayolu ulaşımındaki sıkıntıların giderilmesi talebinde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünden bir heyetin Siirt'e gelerek, havaalanında incelemede bulunacağı belirtildi.
(MND-MP-Y)
10.08.2017 14:27:09 TSI
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