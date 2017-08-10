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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden engelli sporculara malzeme yardımı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve spor malzemesi talep eden 4 kulübün engelli sporcularına temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü, Mersin İşitme Engelliler Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü'nde amatör olarak atletizm, voleybol, basketbol ve okçuluk branşlarıyla ilgilenen 47 engelli bireye malzeme yardımında bulunuldu.

İçerisinde, forma takımı, yağmurluk, tişört eşofman, spor ayakkabısı, şort ve çantanın bulunduğu malzemeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'nun elinden alan engelli sporcular, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne desteğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Büyükşehir'in desteği ile dereceye girdiler

Amatör spor kulüplerinin, ailelerin güvenerek çocuklarını emanet ettiği ve sporun her safhasında çocukları yetiştiren birer okul olduğunun bilinci ile hareket eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli sporculara gerek maddi gerekse manevi anlamda desteğini aralıksız olarak sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de ilk kez kurulan İşitme Engelli Bayan Futsal Takımı ve İşitme Engelli Erkek Hentbol takımına 2017 yılı içerisinde şubat ayında malzeme yardımında bulunarak sporcuların başarıya giderken yanlarında oldu.

Yaptığı malzeme yardımları ile hentbol takımını destekleyen Büyükşehir Belediyesi sayesinde işitme engelli Erkek Hentbol Takımı Samsun'da yapılan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda derece alarak madalya kazandı. Kazandıkları madalyayı Mersin'e gururla getiren işitme engelli sporcular, desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

(HSK-Y)



10.08.2017 14:27:52 TSI

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