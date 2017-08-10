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Japonlar kredi için Malatya'da

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:27
Japonlar kredi için Malatya'da
Japonlar kredi için Malatya'da

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Japonlar, önceki hafta imzalanan kredi anlaşması kapsamında Malatya'ya geldi.
Altyapı yatırımları için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İLBANK A.Ş. ile ortak çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta kredi anlaşması imzalayan Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Kredi anlaşmasının imzalandığı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yetkilileri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti. MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir'in de eşlik ettiği ziyarette, JİCA Türkiye Ofisi Başkanı Ms. MayumiEndoh Altyapı yatırımlarından ve işbirliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ederek, Malatya'nın su konusunda çok şanslı olduğunu ve Türkiye'nin en iyi su kaynaklarına sahip olduğunu söyledi. Ms. Endoh, "Siz bu proje kapsamında kredilerden en fazla yararlanan ikinci ilsiniz. O yüzden bu konuda sizi kutlamak istiyorum. Birçok belediyenin bu konuda uygun fonları kullanacak projeleri bulunmuyor. Çok da şanslısınız bu konuda" dedi.
Çevreye duyarlı desteklerinden dolayı Japon hükumetine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da "Böyle bir konuda duyarlı olmalarını, insani bir bakış açısı olarak görüyoruz. Malatya'nıngeleceğe yönelik olarak altyapı sorunlarını çözmek üzere yaptığımız bir planlama çerçevesinde böyle bir imkânın olması bizlere önemli bir avantaj ve kolaylık sağladı. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Çakır ile JICA firma yetkilileri ziyaret sırasında ayrıca Malatya'nın altyapı durumu ve geleceğe yönelik düşüncelerle ilgili olarak fikir alışverişinde de bulundular.
(MT-SD-Y)

10.08.2017 14:30:06 TSI
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