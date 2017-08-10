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Kilis Valisi Adıyaman Valisiyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Vali Nurullah Naci Kalkancı ile Adıyaman'da bir araya geldi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 21.06.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'da hazır bulundu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, mevkidaşı ile makamında bir süre sohbet etti.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ise Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dileklerini iletti.

(AHM)



10.08.2017 14:30:17 TSI

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