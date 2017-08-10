YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zeytin Sineği ile mücadele için toplandılar

Zeytin Sineği ile mücadele için toplandılar



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit Körfezinde yapılan zeytin sineği mücadelesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde bir araya geldiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş, Tarım İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık ve yönetim kurulu üyeleri zeytin sineği ile mücadele için biraraya geldiler. Zeytinin en büyük zararlısı olan zeytin sineği işe başta havadan uçakla olmak üzere çeşitli yollar ile mücadele ediliyor

Toplantı hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur "Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş, Tarım İl Müdürü Zekerriya Erdurmuş, Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytin Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık, Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretimizde bulunarak Büyükşehir Belediyemizin zeytin sineği ile mücadele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ilettiler."dedi.

(EME)



10.08.2017 14:30:23 TSI

NNNN

