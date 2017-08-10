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Zeytin Sineği ile mücadele için toplandılar

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:28
Zeytin Sineği ile mücadele için toplandılar
Zeytin Sineği ile mücadele için toplandılar

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Edremit Körfezinde yapılan zeytin sineği mücadelesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde bir araya geldiler.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş, Tarım İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık ve yönetim kurulu üyeleri zeytin sineği ile mücadele için biraraya geldiler. Zeytinin en büyük zararlısı olan zeytin sineği işe başta havadan uçakla olmak üzere çeşitli yollar ile mücadele ediliyor
Toplantı hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur "Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş, Tarım İl Müdürü Zekerriya Erdurmuş, Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytin Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık, Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretimizde bulunarak Büyükşehir Belediyemizin zeytin sineği ile mücadele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ilettiler."dedi.
(EME)

10.08.2017 14:30:23 TSI
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