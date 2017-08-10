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Mısırda 499 bin 168 ton rekolte bekleniyor



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de sulanan alanlarının en yoğun olarak üretilmekte olan dane mısırda 499 bin 168 ton rekolte bekleniyor.

Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Sağlam, sulanan alanlarının en yoğun olarak üretilmekte olan dane mısırın ortalama veriminin dekar başına 1450 kilogram olduğunu, rekoltenin ise 499 bin 168 ton civarında olmasının beklendiğini açıkladı.

Sağlam, çiftçilere hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak anızın yakılmaması uyarısında buldu.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Karınsız ve hasat kontrol ekibi de merkez Yeniköy'de çiftçilerle görüştü.

(RSL-Y)



10.08.2017 14:33:48 TSI

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