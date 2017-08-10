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Orhan Okulu 4'ncü ebedi altın kemere koşuyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Orhan Okulu, bu yıl 37'ncisi gerçekleştirilecek olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşler'inde altın kemerin ebedi sahibi olmak için ter dökecek.

Kurtdereli gürüşlerinde son iki yıl üst üste birinci olan Başpehlivan Okulu, Antrenörü Kemal Yılmaz nezaretinde üçüncü kez zirveye çıkarak altın kemerin ebedi sahibi olarak Döşemealtı'na getirmeye hazırlanıyor.

Daha önce Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kumluca Yağlı Güreşleri ve Çanakkale Çardak Yağlı Güreşleri'nde 3'er kez birinci olarak altın kemerin ebedi sahibi olan Orhan Okulu, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerini de kazanarak dördüncü altın kemeri bir daha geri vermemek üzere Antalya'ya kazandırmak istiyor.



Bu yıl 9 kez başpehlivanlık kazandı

Bu sezon katıldığı 15 güreşin 9'unda birinci, 5'inde ikinci ve birinde de üçüncü olan Okulu kırılması güç rekorlara imza atıyor. Sezonun ilk güreşi olan Döşemealtı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerinde birinci olarak altın kemeri boynuna takan Okulu, ardından Kumluca, Kırklareli Büyük Mandıra, Çanakkale Umurköy, Yalova Fevziye, Yozgat Sorgun, Düzce, Burdur Dirmil ve Samsun Ladik Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşlerinde birincilik kazandı. Muratpaşa Belediyesi, Kırklareli Kavaklı ve Samsun Vezirköprü ve Konyaaltı Feslikan Yaylası ve 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde ikinci oldu. Okulu ayrıca Balıkesir Gönen Sebepli Hüseyin Pehlivan Yağlı Pehlivan güreşlerinde üçüncü oldu.

(SÇ-SÇ-Y)



10.08.2017 14:34:28 TSI

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