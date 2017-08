YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Altay: "Spor denince akla Selçuklu geliyor"

Başkan Altay: "Spor denince akla Selçuklu geliyor"



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yerel ve ulusal basın temsilcilerine Selçuklu Belediyespor Kulübünü tanıttı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan spor tesislerini gezdi. Basketbolseverlere müjde veren Başkan Altay, "Selçuklu Belediyespor Basketbol takımımız Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek" dedi.

Sözlerine Turkcell Süper Kupa Şampiyonu Konyasporu tebrik ederek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinde biri olan Selçuklu' da spor ve sporcuya yatırıma devam ediyoruz. Selçuklu bu alanda Türkiye'nin en önde gelen belediyeleri arasındadır. Spor deyince birçoğumuzun aklına profesyonel futbol kulüpleri geliyor, tribün kavgaları ve görmek istemediğimiz görüntüler beynimizde canlanıyor olabilir. Ben bu gün size sporun amatör yanını, dostluk, kardeşlik ve birlik-beraberlik tarafını aktaracağım. Spor'un güzelliklerini konuşacağız" dedi.



"20 branşta 24 bin 832 sporcumuz var"

Her yaş gurubundan sporseverlere hizmet sunduklarını söyleyen Başkan Altay, "Selçuklu' da açtığımız tesislerde ve spor kulübümüzde en küçük üyemiz 3 yaşında, en büyük üyemiz 76 yaşında. Bu gün 3 yaşında spora başlayanları ve 76 yaşında halen sporun içinde olanların azmini konuşacağız. Belki Türkiye'nin en zengin kulübü değiliz, belki tribünleri binlerce sporseverle dolduramıyoruz ama spor tesislerimizi tamamen amatör ruhla dolduran ve Türkiye'nin örnek alınacak en büyük amatör spor kulübüyüz. Bu konuda iddialıyız. 68 tesis 20 branş, 24 bin 832 sporcumuz var. Bu rakamlarla Selçuklu Belediyespor Kulübümüz Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biridir" diye konuştu.



"Türk Sporuna önemli katkı sağlayan büyük bir kulübüz"

Selçuklu Belediyespor Kulübünün bu gün çoğu profesyonel spor kulüplerinin sahip olmadığı tesislere sahip olduğunu söyleyen Başkan Altay, "Selçuklu'da spor yapmak isteyen çocukları evlerinden servislerle aldığımızı ve antrenman sonrasında yine servislerle evlerine bıraktığımızı biliyor musunuz? Bu sporcularımıza seçtikleri branşlara göre spor kıyafetlerini ve ekipmanlarını veriyoruz. Selçuklu' da 3 yaşında çocuklarımızı cimnastik sporu ile tanıştırıyoruz, 9 bin 156 ev hanımıza yüzme öğrettik" ifadelerini kullandı.

Milli takımlara birçok sporcu kazandırdıklarını ifade eden Başkan Altay, "Selçuklu' da sportif alanda en büyük hedefimiz; daha fazla hemşehrimizin spor tesislerinden faydalanmasını sağlamaktır. Ailede mutluluğun temel taşlarından biri sportif etkinliklerdir. Aile Yaşam Merkezlerimizde spor yapan annelerimiz, erkek spor merkezlerine gelen erkeklerimiz ve branşlarda sporla tanışan çocuklarımızın olduğu ailelerin sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini hedefliyoruz. Bu yüzden ailede her bireye uygun bir spor tesisimiz ve spor branşımız mevcuttur. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp boş zamanlarını sporla doldurarak ahlaklı ve sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.20 branşta 11 bin 300 lisanslı sporcusu ile Türk Sporuna önemli katkı sağlayan kulübümüz, bu yıl milli takımlara 78 sporcu kazandırarak önemli bir başarıya imza atmıştır" dedi.



"Selçuklu' da yıl boyu spor var"

Spor Okulları denince akla Selçuklu Belediyesi geliyor diyen Başkan Altay, "Çoğu branşımızda kayıtlarımız 1-2 günde doluyor. Ailelere buradan teşekkür etmek istiyorum. Spor okullarında bize güç veren ailelerin güvenidir. Anne-babalar çocuklarını Selçuklu Belediyesispor Okullarına yazdırmak için kayıt tarihlerini bekliyor. Her geçen gün spor okullarında çıtamızı yükseltiyoruz. Eskiden sadece yaz spor okulları diye adlandırılan spor okullarına yeni bir soluk getirdik ve yıl boyu spor okulları formatına geçtik. Öğrencilerimiz yaz spor okullarına geliyor ve yıl boyu spora ara vermek zorunda kalıyordu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spordan koparmamak için yıl boyu spor okullarımızı faaliyete geçirdik" şeklinde konuştu.



"Spora 83 milyon 356 bin 100 TL'lik yatırım"

Ahlaklı, centilmen, vatanını milletini seven ve değerlerine sahip çıkan sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz diyen Başkan Altay, "Spor okullarında eğitim alacak öğrencilerin faaliyet gösterecekleri branşlara göre yaş aralıkları farklılık gösteriyor. Faaliyet gösterilen branşların yaş aralıkları ise; Yüzme 7-14 yaş, Cimnastik 3-6 yaş, diğer branşlarda ise 7-15 yaş aralığında spor okullarımızı açıyoruz. Spor okullarımızı ayrı ve özellikli kılan bir diğer husus ise servis hizmetimiz. Spor yapmak isteyen gençlerimizi ve çocuklarımızı evlerinden servislerle alıp tesislerimize getiriyoruz. Antrenman sonrası ise yine servislerle evlerine götürüyoruz. Burada tek şartımız var Selçuklu' da ikamet ediyor olmak. 2009 yılından bu yana yapılan çalışmalar ve yatırımlar sonucunda kayıt yaptırılan toplam öğrenci sayısı 45 bine ulaştı. Ayrıca spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilere branşa özel hazırlanan kıyafetler kulüp tarafından ücretsiz veriliyor. Spor okulları eğitimleri merkezde yer alan tesislerin yanı sıra merkeze bağlanan Başarakavak, Aşağı ve Yukarı Pınarbaşı, Sızma, Yeni Sızma Tepekent, Tatköy mahallelerinde de olmak üzere toplam 26 tesiste yapılıyor. Son 7 yılda spor kulübümüze 26 milyon 329 bin TL kaynak aktardık. 2009 yılından itibaren spora kazandırılan tesislerimizin maliyeti 48 milyon 360 bin TL. 2007 yılında yapımı devam eden okullara spor salonları yapım işi ile sporda bina maliyetimiz 57 milyon 27 bin oldu. Spora toplam 83 milyon 356 bin 100 TL'lik yatırım yaptık" dedi.



"Şehrin Desteğini Bekliyoruz"

Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımının Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselmesine de değinen Başkan Altay, "Basketbolda niyetimiz TBL 2'de oynamaktı. Ama Best Balıkesir'in çekilmesiyle birlikte Selçuklu Belediyesispor Kulübü yapılan değerlendirmede 1. Lige davet edildi. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz. Tabi bu Konya için önemli bir farkındalık. Özellikle futbolda yakaladığımız başarıdan sonra Konya'nın adı çok öne çıktı. Basketbolda çok ciddi bir eksiklik bulunuyordu. Selçuklu Belediyesi olarak böyle bir sorumluluğun altına girdik ama tüm şehirden destek beklediğimizi ifade ediyorum. Bu işi sadece bir belediyenin götürmesi çok zor. Bu noktada tüm şehrin sahip çıkması gerekiyor. Şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu şehir inşallah çok büyük maçlara ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Selçuklu Belediyesi'nin tesisleşme noktasında önemli yatırımlara imza attığını ifade eden TSYD Konya Şube Başkanı Recep Çınar ise," Selçuklu Belediyesi sadece spora ve tesise değil insana da yatırım yapmış. Bu noktada Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. İnsana yatırım yaptığı için de bu işin kazananı Selçuklu Belediyesi olacak. Şehir olarak bizler de Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Selçuklu Belediyesi'ne destek vermeliyiz" dedi.

Selçuklu Belediyesi'nin 68 tesiste yıl içinde 24 bin sporcuya hizmet verdiğini ifade eden Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Günbaş da, "Bu çok önemli bir şey. Biz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak Selçuklu Belediyesi'ne ve Selçuklu Belediyespor'a minnettarız. Federasyon olarak birçok branşımızda buradan destek alıyoruz. Bizde burada deneyimlerimizi kazanarak birçok yerde yöneticilik yapıyoruz. Çıkış yerimiz burası, Selçuklu Belediyespor'un mutfağında yetiştik. Bu manada Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



10.08.2017 14:35:47 TSI

NNNN