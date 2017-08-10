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Eleşkirt Belediyesi çocuklara piknik sevinci yaşattı



Necmettin Eroğlu

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde İlçe Müftülüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği futbol turnuvasında finale kalan çocuklar Eleşkirt Belediyesi sponsorluğunda pikniğe götürüldü.

Eleşkirt'e bağlı Alagün Köyü yakınlarındaki mesire alanında yapılan piknik etkinliğinde çocuklar, pikniğin tadını çıkardı.

Piknik organizasyonunu düzenleyen Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Dadaş Sarı, "İlçe Spor Müdürlüğümüzün ve İlçe Müftülüğümüzün Eleşkirt'te yaz kur'an kurslarında okuyan öğrencilerimiz arasında düzenlemiş oldukları futbol turnuvası vardı. Turnuva sonucu finale kalan çocuklarımıza bir piknik sözümüz vardı. Eleşkirt Belediyesi olarak bu sözümüzü yerine getirmek için bir aradayız. Bu turnuvada emeği geçen başta ilçe müftümüz ve gençlik spor müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Gençlerimizle ufak bir şeyde olsa paylaşmak istedik" dedi.

Pikniğe çocukların yanısıra Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Dadaş Sarı, İlçe Müftüsü Kerim Şükrü Ünlü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sebahattin Güzel, İlçe Tapu Müdürü Rıdvan Aydınlı katıldı.

(NE-AA-Y)



10.08.2017 14:41:36 TSI

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