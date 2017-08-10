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Konya Bilim Merkezi geleceğin bilim insanlarına katkı sağlıyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:39
Konya Bilim Merkezi geleceğin bilim insanlarına katkı sağlıyor
Konya Bilim Merkezi geleceğin bilim insanlarına katkı sağlıyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, geleceğin bilim insanı olma yolunda adım atan öğrencilere yönelik yaz kampları düzenliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, atölye ve laboratuvar alanlarında öğrencilere yönelik yaz kampı düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye'nin yüksek standartlı ilk Bilim Merkezi'nin; planetaryumu, gözlem kulesi, bilimsel sergileri, etkinlikleri ve toplantı salonları ile Konya'nın yeni cazibe merkezlerinden ve yeni sembollerinden olduğunu söyledi.

"Bilim merkezlerine personel yetiştirilecek"
Bilim Merkezi'ni açıldığı günden bu yana 760 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Başkan Akyürek, "Dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri olan Konya Bilim Merkezimiz örnek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay TÜBİTAK ile yaptığımız, Türkiye'de bir ilk olan protokol ile Konya Bilim Merkezi, diğer bilim merkezlerinde çalışacak personellere sergi tasarım, üretim, atölye ve laboratuvarların içerik geliştirme ve diğer konularda eğitim verecek ve bu konuda da öncülük yapacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 81 ildeki fen lisesi öğrenci ve öğretmenleri Konya Bilim Merkezi'nde bilim ve teknoloji ile buluşacak. Bu da ülkemizdeki birlik ve beraberliğe, kardeşlik ortamının güçlenmesine katkı sağlayacak" dedi.
Konya Bilim Merkezi'nin yaz aylarında da Konya'dan ve çevre illerden yoğun ziyaretçi aldığını, bunun yanında ilk kez atölye ve laboratuvar alanında yaz kampı düzenlediğini kaydeden Başkan Akyürek, haftanın belirli günlerinde Bilim Merkezi'nde kampa alınan ilkokul, ortaokul ve fen lisesi öğrencilerinin bilimsel etkinliklerle iç içe, verimli bir yaz tatili geçirdiğini dile getirdi.

Öğrenciler yaz tatilinde bilimle iç içe
Konya Bilim Merkezi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencileri için temel bilim alanlarına yönelik disiplinlerarası atölyelerin yanı sıra; astronomi yaz kampı, tasarım ve doğa etkinlikleri yapılıyor. Öğrenciler, Enerji Kullanımı ve Tüketimi, DNA'nın Gizemi, Nanobiz, Parfüm Yapımı/Esans Eldesi, Doğada Neler Oluyor?, LEGO Mindstrom başlıklarında eğitime tabi tutulurken; Evrenimiz Sergi Galerisi ziyareti, Güneş Sistemi ve Takımyıldızlar Atölyeleri, teleskop kurulumu, güneş gözlemi ve ay yürüyüşü etkinliklerine katılıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaz kampı 18 Ağustos'ta sona erecek. Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerindeki fen liselerinden öğrencilere yönelik düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan yaz kampında ise; modern bilim uygulamalarının aktarıldığı sunumlar ve atölyeler yer aldı. Dört hafta süren programda dersler, her hafta ayrı tema altında işlenirken atölyeler de o haftanın temasına uygun seçildi. Öğrencilere alanlarında uzman isimler tarafından çeşitli konularda eğitimler de verildi.
(AH-Y)

10.08.2017 14:41:25 TSI
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