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Burhaniye'de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:39
Burhaniye'de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Burhaniye'de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası yoğun ilgi görürken, 60 ünite kan alındı. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan kan bağışı otobüsünü dolduran vatandaşlar, kan vermenin kendilerini rahatlattığını söyledi.
Ayda iki defa Burhaniye'ye gelen kan bağısı otobüsünde kan vermek için çok sayıda vatandaş sıraya girerken, günlük en az 50-60 ünite kan alındığı kaydedildi. Dr.Hasan Fatih Solak başkanlığındaki ekip, kan veren vatandaşlara teşekkür etti. Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'de kan verdi. Kan veren vatandaşlara meşrubat ikramı yapıldı. Burhaniyelilerin hassasiyetine teşekkür eden Burhaniye Başsavcısı Hüseyin Tuncel, "Ben burada yaklaşık 3 yıldır görev yapıyorum, Bu süre içinde 3 defa kan verdim. Özellikle yaz aylarında kan bağışının azaldığı dönemlerde Burhaniye'nin bu hassasiyeti takdire şayan. Kan vermek istediğim halde bu yoğunluktan dolayı vazgeçtiğim zamanlar olmuştur. Aslında kan vererek sadece insan hayatı kurtarmış olmuyoruz. Kendi sağlığımızı da korumuş oluyoruz" dedi. İlgiden memnun olduklarını anlatan Dr.Hasan Fatih Solak da, "Burhaniye ilçemiz kan bağışına hassas ilçelerimizden bir tanesi. Biz buraya ayda bir veya iki defa gelmekteyiz. Buraya her geldiğimizde en az 50-60 ünite kan toplamaktayız. Bu ilgiden dolayı memnunuz. Daha fazla ilgi bekliyoruz. Çünkü, bu kanı tüm Balıkesir ili ve ilçelere dağıtmak durumunda kalıyoruz. Onun için kanı acil ihtiyaç değil sürekli ihtiyaç olarak düşünmek gerekiyor. Sadece acil durumlarda değil, sürekli bağışlamak lazım. Kan bağışının sürekli olmasını istiyoruz" dedi. 3 yıldır kan veremediğini anlatan Bedrettin Taşkıran ise, "Ben son 3 yıldır imkanlar olmadığı için veremedim. Onun için vücudumda rahatsızlık hissediyorum. Gördüm geldim. Kan vermek istiyorum" dedi. Tarladan geldiğini anlatan İsmail Budak'da,"1990 yılından bu yana 3 ayda bir kan veriyorum. Az önce telefonuma gelen mesaj üzerine traktörden inip işimi bırakıp kan vermeye geldim. Herkes kan vermeli."dedi. Ahmet Aydın ise, "Şu anda 42. defa kan verdim. 45'de plaket alacağız. Ama, 50-55 olmuştur. İzmir Kızılay'ına hastanelere gidip kan verdim. Kan vermenin çok faydası vardır. Kan verince, kendimi rahat hissediyorum" dedi. Diyetisyen Yusuf Özkahraman da, "Kan bağışı, hem kan veren, hem de alan için hayırlı bir olay. Kan veren kişilerin vücut direnci artar. Kandaki yağ oranı düşer. Bununla beraber, stres, tansiyon, baş ağrısı gibi sıkıntılar varsa bunların hafiflemesine de neden olur. Bende 10 defa kan verdim. Şimdi 11.defa vereceğim" dedi.
(FT)

10.08.2017 14:41:40 TSI
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