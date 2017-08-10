Ekmek yaparken ahır yandı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyünde ekmek yaparken çıkan yangında ahır yandı.
Edinilen bilgiye göre, Aziz Aslan'a ait evin ahırının önünde ekmek yaparken sıçrayan ateş çalıları tutuşturdu. Büyüyen yangın ahıra ve depoya sıçradı. Köylü vatandaşlar bir taraftan yangını söndürmek isterken diğer yandan itfaiyeye haber verildi. Yangın yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Ahırda ve depoda bulunan tütün kesme makinelerinin zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)
10.08.2017 14:42:19 TSI
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