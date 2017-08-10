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Denetimsiz reklamlara teknolojik takip

- Mühürsüz el ilanı dağıtılamayacak, çevre kirililiğine izin verilmeyecek



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, görsel kirliliğin ortadan kaldırıldığı uygulama ile denetimsiz reklamlara teknolojik takip getirilecek. Aynı zamanda belediye sınırları içerisinde yapılan ilan ve reklamlar da Belediye Gelirler Kanunu'na göre vergiye tabi olacak.

Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda yeni ilan ve reklam gelirleri düzenlemesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya oda başkanları, Antalya esnafı, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Esnafı ve vatandaşı korumaya yönelik başlatılan; çevrenin korunduğu, görsel kirliliğin ortadan kaldırıldığı ve kamu zararının engellendiği yeni uygulama ile el ilanları artık Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenerek dağıtıma çıkacak. Toplantıda söz alan Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Selahattin Artun düzenlemenin amacını şöyle anlattı; "Amacımız ortak bir payda yaratıp ortak bir faydada Antalya'mızın geleceğine imza atmak. Niyetimiz, kesinlikle bağcıyı dövmek değil hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de Antalya'da ikamet eden iş adamlarımızın, esnafımızın Antalya'da katma değer üretmelerine katkı sağlamaktır."



Teknolojik imkanlar kullanılıyor

Artun'un konuşmasının ardından Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir ve İlan Reklam Şube Müdürü Fuat Pınar, yeni uygulamanın detaylarını anlatan bir sunum yaptı.

Pınar, hizmete başlayan mühürleme ve kodlama merkezi ile rastgele dağıtılan ve vatandaşları rahatsız eden el ilanı ve broşürlerin kayıt altına alınacağını anlattı. Mevzuata uygun olmayan tabelaların, araç giydirmelerinin ve reklamların denetimi ile ilgili olarak teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığını belirten Pınar, 360 derece kameralar, lazer metre ile entegreli tabletler, kodlama merkezi ve 24 saat faaliyette olan araçlarla görsel kirliliğin ve kamu zararının önüne geçildiğini belirtti.

Pınar sözlerini şöyle sürdürdü: "Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Antalya genelinde görsel kirliliğin önüne geçmek için reklam tabelalarını 360 derece dönebilen panoramik kameralar ve lazer metre ile entegre edilmiş tabletlerle denetliyor. Hizmete başlayan mühürleme ve kodlama merkezi ile de rastgele dağıtılan ve vatandaşları rahatsız eden el ilanı ve broşürler kayıt altına alınacak. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı reklam denetimlerinde teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor. 360 derece kameralar, lazer metre ile entegreli tabletler, kodlama merkezi ve 24 saat faaliyet yapan gezici araçlar ile hem görsel kirliliğin önüne geçiliyor hem de kamu zararı engelleniyor. Sistem sayesinde vergilerde şeffaflık ve eşitlik sağlanıyor"



El ilanları ve bröşürler mühürleniyor

Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Mühürleme ve Kodlama Merkezi'nin çalışmalarına 1.5 ay önce başladığını anlatan Pınar, "Türkiye'ye örnek olan merkezimizde el ilanları, broşürler ilan reklam ve tanıtıma yönelik basılı tüm materyallerin dağıtımını kontrol altına alıyor. Antalya genelinde rastgele el ilanı ve broşür dağıtımının önüne geçecek sistem ile apartman girişleri ve işyeri önlerine, caddelere dağıtılan el ilanları ile çevre kirliliği ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Aynı zamanda da reklamlar kayıt altına alındığı için ciddi bir kamu zararının önüne geçilmiş olacak. Antalya genelinde yerel ve ulusal günlük gazeteler ile dağıtılan insertler hariç tüm el ilanı ve broşürler mühürleme merkezi tarafından kayıt altına alınıyor" dedi.



Tabelalar kamerayla tespit edilecek

Fuat Pınar konuşmasına şöyle devam etti: "Yeni sistem ile 360 derece panoramik kameralar denetim araçlarına monte edildi. Güncel görüntüler sayesinde, uygunsuz tabelalar, mevzuata aykırı ölçülerde asılan reklam alanları, elektrik trafolarına ve direklerine yapıştırılan afişler, tespit edilerek gerekli yasal işlem başlatılıp kaldırtılacak ve şehir görüntü kirliliğinden arındırılmış olacak. Bir diğer teknolojik yenilik ise sahada çalışan reklam denetim ekiplerinin tabela ölçümü yapmaları için kullanılmaya başlanan lazer metre ile entegre edilmiş tabletler. Bu tabletler sayesinde sahada çalışan yoklama memurları, özellikle iş yerlerinin tabelalarını noktasal veri ile yüzde 1 yanılma payında ölçüp, gerekli tespitleri hızla yapıyor."

Yeni düzenleme ile araç giydirmelerinin de kayıt altına alındığını belirten Pınar " Görüntü kirliliğine sebep olan reklam amaçlı araç giydirmeler de sıkı denetime alınacak. Gerekli izinleri ve yetki belgeleri olmayan araçlar hakkında kanuni işlem yapılacak. Hem vatandaşı hem esnafı mutlu eden yeni uygulamalar ile görüntü ve çevre kirliğinin önüne geçilecek, vergilendirmede şeffaflık sağlanacak, ciddi bir kamu zararının önüne geçilmiş olacak" şeklinde konuştu. Sunumun ardından Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Selahattin Artun ve Gelir ve İlan Reklam Şube Müdürü Fuat Pınar katılımcıların sorularını yanıtladı.



10.08.2017 14:42:48 TSI

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