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AK Parti ilçe kongreleri başlıyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:41
AK Parti ilçe kongreleri başlıyor
AK Parti ilçe kongreleri başlıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya teşkilatları olarak 2019'a çok güçlü girerek kutlu yürüyüşlerine devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, yaklaşan kongreler öncesi Antalya Teşkilatlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya teşkilatlarında gerçekleşecek kongreler ile ilgili bilgiler veren Sümer, "Ağustos ayı ile birlikte yeni kongre sürecimiz Antalya'da başlıyor. İlçelerimizden başlayarak 2018 Şubat ayına kadar bütün kongrelerimizi tamamlayacağız. Kongre takvimimize göre ilk olarak 19 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00 'da Kumluca Belediye Kültür Merkezi salonunda Kumluca ve saat 16.00'da Finike Kapalı Spor salonunda Finike ilçe teşkilatlarımızın kongrelerini gerçekleştireceğiz. Hemen ardından 20 Ağustos Pazar günü ise saat 12.00'da Elmalı Düğün Salonunda Elmalı ilçemizin, saat 16.00'da da Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi Konferans salonunda Korkuteli ilçelerimizin kongrelerini inşallah yapacağız" dedi.

2019 önemli
Yaklaşan 2019 seçimlerine dikkat çeken Sümer, "2019 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu 16 Nisan'daki referandum da gördük. Artık Yüzde 50'nin üzerinde oy almanın ne kadar önemli olduğunu yaşadık. Başkanlık sistemi ile artık her seçimde yüzde 50'nin üzerinde oy almak zorunlu olmuştur. Onun için gece gündüz çalışacağız. Siyaset bizim yaşam tarzımız olacak. Önümüzdeki süreçte belki değişiklikler olacaktır, yenilenme tazelenme olacaktır. Bunun için isim havuzu oluşturacağız. İleriye dönük yenilenerek tazelenerek daha güçlü ilerleyeceğiz. Çünkü önümüzde hedeflerimiz var Rahmetli İl Başkanımız Hamza Taş'ın Antalya için koyduğu yüzde 50 oy hedefinin artık ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu hedefe Antalya'da da ulaşmalıyız. Bende Antalya'da bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyor ve gittiğim her yerde yüzde 50 hedefi koyduğumuzu açıklıyorum. İnşallah teşkilatlarımızda gerçekleşecek kan değişimi ile 2019'da AK Parti Antalya teşkilatları olarak çok güçlü girecek Kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlçelerde bayrak teslimi olacak
Sümer, AK Parti Genel Merkezinin ilçe başkanları için aldığı üç dönem kuralı ile ilgilide, "AK Parti Genel Merkezi'nin kararı doğrultusunda üç dönem ilçe başkanlığı görevini yürüten ilçe başkanlarımız bu kongrelerimizde aday olamayacaklar. Demre, Döşemealtı ve Akseki ilçe başkanlarımız bu kongrelerimizde hizmet bayrağını bir başka arkadaşımıza teslim edecekler. Partimize uzun yıllar hizmet vermiş başkanlarımız başka noktalarda hizmet yürüyüşümüze devam edeceklerdir "dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

10.08.2017 14:43:51 TSI
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