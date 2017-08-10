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Başkan Asya, TRT Gap Radyosuna konuk oldu

- Muş Belediye Başkanı Feyat Asya:

- "İlimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için büyük bir işe el attık"



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Gap Diyarbakır Radyosu canlı yayınına konuk olup belediyenin çalışmalarını anlattı.

Her hafta farklı bir ilde yayın yapan TRT Gap Radyosu'nun bu haftaki durağı Muş oldu. Muş Belediyesinin ev sahipliği yaptığı TRT ekibi iki gün boyunca belediyenin tarihi hizmet binasında yayın yaptı. TRT Gap Diyarbakır Radyosunda sunuculuğunu Fatih Yılmaz'ın yaptığı 'Yöremizden' adlı programın canlı yayınına katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Belediyesinin genel faaliyetleri ile ilgili konuştu. Konuşmasına belediyenin çalışmalarına değinerek başlayan Başkan Asya, "Özellikle bugünlerde şehrin her noktasında kazı çalışmaları yapılmaktadır. İlimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için büyük bir işe el attık. Yaklaşık üç aydır bu kapsamda kazı ve döşeme çalışmaları yapılıyor. Aynı şekilde içme suyu depolarımızı da kapasitelerini arttırarak yenilerken yeni içme suyu depoları da inşa ediliyor. Tabi bu çalışmalar yapılırken haliyle şehir inşaat alanına dönmüş durumda. İster istemez bazı aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın normal yaşantılarını etkileyecek olaylar meydana geliyor. Ancak biz inanıyoruz ki bu şehrin alt yapısını yapmadan üst yapısını ne yaparsanız yapın düzeltemezsiniz. Dolayısıyla biz alt yapı sorunundan tamamen kurtulmak adına bu projemizi başarılı bir şekilde tamamlayarak üst yapımızı da uzun yıllara hitap edecek şekilde yapmaktır" dedi.



"Halkımızın desteğine ihtiyacımız var"

Su kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Alt yapı, doğalgaz ve Telekom ekiplerinin çalışmaları sırasında ister istemez bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Kazı yapılırken ana şebeke hatlarına zarar veriliyor. Tabi meydana gelen hasarların onarımı saatlerce sürebiliyor. Dolayısıyla bu çalışmalar sırasında su kesintisi yapmak zorunda kalıyoruz. Bunun dışında programlı su kesintisi yapılmıyor. Onun için bu süreçte halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Sabırları ve metanetleri ile bizleri daha iyi motive ediyorlar" ifadelerini kullandı.



"Kaldırım işgalleriyle ilgili esnafı defalarca uyardık"

Kaldırım işgalleri ile ilgili yönetilen bir soruyu yanıtlayan Başkan Feyat Asya, "Göreve gelir gelmez kaldırım işgalinin hak ihlali olduğunu söyleyerek sıkı bir denetim başlattık. Hatta defalarca meclis üyelerimiz ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek bu konudaki hassasiyeti dile getirdik. Yol kenarlarındaki kahvehaneler yerine vatandaşlarımızın parklarda vakit geçirmesi için alternatif alanlar oluşturduk. Buna rağmen halen kaldırımları işgal eden esnaflarımız var. Bizler de buna karşılık cezai müeyyidelerimizi uyguluyoruz. İnşallah mevcut çalışmalarımızın tamamlanması ile bu konuda daha iyi kararlar alarak uygulayacağız" şeklinde konuştu.



"43 bin metrekarelik yeşil alanı 170 bin metrekareye yükselttik"

Yeşil alanlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Göreve geldiğimizde 43 bin metrekare alana sahip olan yeşil alanlarımızı arttırmak için projeler hazırladık. Bu kapsamda 2016 yılı sonu itibariyle birçok mahallede kurduğumuz parkların yanı sıra Ahmed-i Hani Parkı ve Karni Deresi gibi kapsamlı projelerle yeşil alan kapasitesini 170 bin metrekareye çıkardık. İhalesini yaptığımız Ahmed-i Hani Parkının ikinci etabı, Fidanlık mevkiindeki Kültür Park Projesi ve Atatürk Çiftçiliği yerine yapacağımız 2023 Hatıra Ormanı projesi ile bu rakamı 250 bin metrekareye çıkaracağız. Aynı şekilde Muratpaşa ve Sunay Mahallelerinde yaptığımı Bilgi Evleri hizmete sunduk. Tefrişatlarının tamamlanması ile gençlerimizin, çocuklarımızın kısaca vatandaşlarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracağız. Diğer mahallelerimizde de aynı projeyi uygulamak için çalışmalar başlattık. 2 tane daha bilgi evinin yapımı için ihale yaptık. İnşallah bunları da kısa bir süre içinde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.



"Sosyal belediyecilik alanında birçok faaliyeti hayata geçirdik"

Sosyal belediyecilik anlamında birçok faaliyeti hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Asya, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin, bayan kardeşlerimizin ve çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif anlamdaki eksikliklerini gidermeye yönelik sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Meslek edindirme kursları ile gençlerin ve bayanların istihdamını kolaylaştırıyoruz. Aynı şekilde farklı kültürlerle tanışma noktasında geziler ve programlar yapıyoruz. Bununla beraber ihtiyaç duyulan spor alanlarını yaparak hizmete sunduk. Genç nesillerin ilimize ve ülkemize faydalı bireyle olması için bize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olduk ve olmaya devam edeceğiz."



"Birçok tesis yaptık"

Muş'un tesis konusundaki eksikliklerinin birçoğunu giderdiklerini kaydeden Başkan Asya, "Kısa ve orta vadede yaptığımı planlamalar neticesinde ilimizin en büyük eksikliği olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi, Sokak Hayvanları Barınağı, Canlı Hayvan Pazarı, Yaş Sebze Meyve Hali ve Soğuk Hava deposu, Şehirlerarası Terminal, Yerel Ürünler Pazarı ve İlçe Terminali gibi önem arz eden tesisleri bir kısmını hizmete açarken bir kısmını tamamlanma aşamasına getirdik. Bununla beraber bu ilin vahşi depolama sisteminden kurtulması gerektiğini söyledik ve bu doğrultuda süratle çalışmamızı yaptık. Korkut'un Kümbet ilçesinde kuracağımız katı atık tesisi faaliyete girene kadar toplanacak katı atıkların Bitlis Katı Atık tesisine nakledilmesi için girişimlerde bulunduk. Bu kapsamda nakil istasyonumuzun kurulumu son aşamaya geldi. Sıkıştırma ve nakil araçlarımızı da aldık. Önümüzdeki günlerde ilimizdeki katı atıkların nakline başlayacağız. Vahşi depolama yapılan yeri de ıslah ederek yeşil alan olarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Programın son bölümünde yaklaşan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüne değinen Başkan Asya, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Malazgirt ve Sultan Alparslan hepimizin ortak değeridir. Biz Muş'u Sultan Alparslan ve Malazgirt'le tanıtıyoruz. Malazgirt olmasaydı Çanakkale olmazdı. Dolayısıyla Malazgirt Zaferi bizim için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl düzenlenecek etkinliklere katılması bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. İnşallah Muş'a ve Malazgirt'e yakışır bir etkinlik yaparız. Ben sizlerin aracılığı ile herkesi 26 Ağustos'ta Muş'a davet ediyorum."

Başkan Asya, konuşmasının ardından programın sunucusu Fatih Yılmaz'a bir fincan takımı hediye etti.

(NA-MSA-Y)



10.08.2017 14:45:51 TSI

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