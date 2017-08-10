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Başkan Arslan, TGRT Haber ve Kanal A'ya canlı yayın konuğu oldu



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kanal A'da yayınlanan Belma Belen'in sunduğu "Başkanlar Konuşuyor" programının canlı yayın konuğu oldu. Ardından Başkan Arslan, TGRT Haber Kanalı'nın öğlen haberleri bültenine canlı yayın konuğu olarak katıldı.

17-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 31. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali başta olmak üzere Pompeiopolis Antik Kenti Kazı çalışmaları, Beyaz Altın Taşköprü sarımsağı ve göreve geldikten bugüne kadar hayata geçen projeler hakkında bilgi verdi.

Arslan, ayrıca tüm izleyicileri 17-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 31. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'ne davet etti.

(Vİ-İÇ)



10.08.2017 14:47:53 TSI

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