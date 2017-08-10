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Tramvay yolu için kanal açılıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'de araç trafiğine kapatılan İstanbul caddesinde tramvay yolu için kanal açma çalışmalarına başlandı. Düzce Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul caddesinde 950 metrelik bölümde kanal açılacak.

İstanbul caddesinde 'Yayalaştırma' projesinin ardından ikinci etap olarak nostaljik tramvay projesine geçildi. Bunun için, caddenin Atatürk bulvarından başlayan bölümünden itibaren 950 metrelik tramvay yolu için kanal açılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından rayların döşenebilmesi için açılan kanal iki hatlı olacak. İstanbul caddesi boyunca uzanacak olan tramvay yolu Atatürk bulvarından batı istikametine doğru sol şeritte yer alacak.

(TT-İÇ)



10.08.2017 14:48:32 TSI

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